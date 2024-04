Volley, Superlega 2023/2024: Verona e Civitanova in finale 5° posto

Saranno Verona e Civitanova a contendersi sabato il pass per la Challenge Cup 2024-25 nella finale dei play-off per il quinto posto di Superlega. Al PalaBancaSport di Piacenza la Lube supera la Gas Sales Bluenergy al tie break (18-25, 24-26, 25-21, 27-25, 12-15). Bottolo si aggiudica il premio di MVP con 25 punti (top scorer con 3 ace e 4 muri). In evidenza anche Lagumdzija (23 con 3 ace e 3 muri). In doppia cifra Yant (13) e Chinenyeze (13). Ai padroni di casa non basta la prova di Leal (24), mentre anche Lucarelli (15), Simon (12) e Ricci (10) chiudono in doppia cifra. Sabato 27 aprile (ore 18) al Pala AIM Agsm ci sarà la sfida decisiva contro la Rana Verona, che ha superato per 3-1 (25-22, 25-22, 23-25, 25-19) la Valsa Group Modena. Grande prestazione perDzavoronok, Keita ed Amin, che in tre hanno totalizzato 55 punti.