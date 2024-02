Volley, Superlega 2023/2024: Monza sbanca Padova e ottiene il quarto successo consecutivo

La penultima giornata della regular season di Superlega 2023/2024 si apre con il successo esterno della Mint Vero Volley Monza, che sbanca la Kioene Arena di Padova e conquista tre punti importanti in un periodo molto intenso, con la finale di ritorno della CEV Challenge Cup contro il Projekt Warszawa tra pochi giorni. Finisce in quattro parziali (20-25, 20-25, 25-23, 12-25) il match, con mvp della serata lo schiacciatore canadese Eric Loeppky, autore di una partita ottima su entrambi i lati del campo, conclusa con 22 punti di cui ben 8 ace. In doppia cifra per la formazione di coach Eccheli anche Maar e Szwarc, entrambi con 12 palloni messi a terra. “Bella vittoria questa sera – afferma Gabriele Di Martino – un risultato importante per noi, visto che cercavamo i tre punti per continuare la nostra rincorsa in classifica. Noi, Verona e Milano saremo attaccati fino all’ultimo. Non abbiamo espresso una buona pallavolo, ma tutto quello che contava era la vittoria e i tre punti”.