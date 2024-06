Volley, Recine: “Ci aspetta una settimana importante in Canada, obiettivo Olimpiadi”

Francesco Recine ha parlato a margine della vittoria dell’Italia nel primo test in Canada alla vigilia dei prossimi impegni di Nations League 2024: “Non giocavamo da un po’, quindi oltre ad essere una bella partita è stato anche un importante allenamento. Siamo felici di aver vinto giocando bene, continueremo a dare il nostro contributo quando ce ne sarà bisogno. Ora ci aspetta una settimana molto importante in Canada, con partite molto difficile che proveremo a vincere. Anche gli Stati Uniti hanno portato la squadra titolare, quindi sappiamo che non sarà facile“. Infine, un bilancio della settimana in Brasile: “E’ stata importante per noi, anche perché siamo alla ricerca della qualificazione, quindi punti per il ranking. Cercheremo di continuare a giocare in questo modo, match dopo match, sempre con l’obiettivo Parigi 2024“.

Ha poi parlato anche Giovanni Sanguinetti, confermando le sensazioni del compagno di squadra: “Per chi come me ha giocato meno finora è stata una bella opportunità; poter toccare il campo era una bella prova. A mio avviso abbiamo ottenuto un buon livello in campo e sono soddisfatto di com’è andata. Queste amichevoli sono importanti perché la prossima settimana sarò impegnativa, quindi dobbiamo tenere il ritmo gara e farci trovare pronti per gli impegni che ci saranno. Personalmente cerco di sfruttare ogni possibilità che mi viene data, spero di continuare ad averne“.