Trento vince su Piacenza per 3-1. E’ questo il risultato di gara-3 della semifinale di Superlega 2024/2025. Le aquile avevano trovato la vittoria nelle due gare precedenti, finite entrambe solo al quinto set. La vittoria odierna consegna alla squadra di Soli il pass per la finale scudetto, con il sestetto che però non conosce ancora la propria avversaria. Domani, infatti, andrà in scena gara-3 tra Civitanova e Perugia, con la sfida che però potrebbe protendersi ulteriormente.

TRENTO-PIACENZA – CHE COSA E’ SUCCESSO

La partita inizia in equilibrio, con Piacenza che riesce a ottenere un migliore spunto nella seconda metà, costringendo Trento al time-out. Le aquile fermano il gioco sul 10-14. Soli sottolinea l’importanza del muro, incitando i suoi alla rimonta. I trentini, guidati da Michieletto, riescono a recuperare fino al 15-16. E’ ora Travica a chiamare time-out, per rimettere ordine tra le fila e indicare ai suoi gli spazi da chiudere. Trento mette la freccia poco dopo, passando avanti sul 18-17. I padroni di casa ottengono la prima palla set sul 24-20 e Lavia chiude i giochi per 25-21.

Piacenza inizia bene il secondo set, ma dopo i primi scambi Trento passa avanti. I lupi fermano il gioco sul 9-6 e riescono poi a rimontare fino a pareggiare. Dopo un momento di lotta punto a punto, i piacentini allungano e Soli ferma il gioco sul 15-18. Sul finale, Piacenza si porta sul +4, ma Trento accorcia velocemente le distanze. Travica, per rompere il ritmo degli avversari, sfrutta il primo time out sul 20-22. Gli emiliani chiudono il set con il punto di Mandiraci, che vale il 22-25.

L’avvio di terzo set è molto buono da entrambe le parti. Le squadre tengono un ritmo intenso, lottando punto a punto. Sul 7-7, però, la metà campo di Piacenza deve affrontare l’uscita di Loreti, vittima di una brutta caduta. Il gioco riprende, ancora una volta in grande equilibrio. Nella seconda metà, Trento allunga e i lupi chiedono l’interruzione sul 17-14. I piacentini vengono richiamati dal loro tecnico, che sottolinea come i palloni persi stiano facendo la differenza. Le indicazioni di Travica non portano al risultato sperato e l’allenatore ferma ancora il gioco sul 20-16. Le aquile prendono il largo e a mettere a terra il pallone del successo è Michieletto. Il parziale termina per 25-19.

Il quarto set vede Trento partire con un ottimo ritmo. Piacenza fatica a entrare in partita e Travica ferma subito il gioco sul 4-1. I lupi non riescono a invertire la direzione e i trentini salgono in cattedra. Il sestetto di Soli rimane largamente in vantaggio e Piacenza sfrutta l’ultimo time out quando il tabellone segna 20-13. Trento non si ferma più e va a chiudere la partita per 25-18, vincendo per 3-1 e staccando così il pass per la finale scudetto. Ora, Soli e i suoi dovranno aspettare il verdetto della semifinale tra Civitanova e Perugia per scoprire il loro avversario nella sfida decisiva.