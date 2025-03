Piacenza vince contro Verona per 1-3 (16-25, 25-17, 20-25, 19-25), nella sfida valida per gara-3 dei quarti di finale scudetto di Superlega 2024/2025. La Gas Sales stacca così il pass per le semifinali dei playoff, dopo aver ottenuto il successo anche nelle due partite precedenti. Il match si dimostra altalenante, con Verona che riesce a strappare un set ai rivali ma non a prolungare la lotta per la fase successiva della corsa scudetto. I biancorossi non festeggiano solo l’accesso alla semifinale, ma anche il ritorno in Europa la prossima stagione.

VERONA-PIACENZA: LA CRONACA

L’incontro si apre con una lotta punto a punto. I primi scambi si rivelano molto equilibrati, mentre nella seconda metà è Verona a passare in vantaggio, rimanendo in testa per il resto della frazione. Piacenza, scesa in campo con un buon ritmo, perde lucidità con il passare del tempo e il set si conclude 16-25. Las Gas Sales risponde agli avversari nel set successivo. Dopo un iniziale equilibrio, Piacenza emerge e colleziona diversi punti, riuscendo a guadagnare terreno su Verona. Dall’altra parte della rete, il sestetto veneto attraversa un momento di crisi e cede per 25-17.

Il terzo set si dimostra più equilibrato dei due precedenti, almeno fino a pochi scambi dal termine. Le due squadre lottano a distanza ravvicinata, con Piacenza che rimane stabilmente avanti di pochi punti. Sul finale, Verona perde contatto con la Gas Sales, che ne approfitta per portarsi sull’1-2 con un 20-25. I piacentini iniziano con un ottimo ritmo il quarto parziale, che si rivelerà essere l’ultimo. Verona risente ancora dell’affaticamento dimostrato nel set precedente e si trova nuovamente a indossare i panni dell’inseguitore. La ‘Rana’ tenta di accorciare le distanze sul finale, ma Piacenza non lascia spazio ai rivali e chiude i giochi con un 19-25, conquistando il pass per le semifinali.