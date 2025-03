La regular season di Superlega 2024/2025 è giunta al termine. Tutte le squadre del campionato sono scese in campo alle 18:00 di domenica 2 marzo, per impegnarsi nell’ultima sfida prima dei playoff. E’ stato un pomeriggio fondamentale per diverse posizioni in classifica, dalla vetta alla zona retrocessione. Monza e Taranto, rispettivamente in sfida contro Cisterna e Verona, si sono sfidate a distanza per rimanere nella massima categoria di volley maschile. Duello anche per la prima piazza, con Trento e Perugia in corsa per la posizione più ambita.

Nel corso della serata vengono decisi i diversi match validi per i quarti di finale. Trento, che si accaparra la prima posizione, scenderà in campo contro Cisterna, ottava. Perugia incontrerà Modena, mentre Civitanova dovrà sfidare Milano. L’ultimo quarto di finale, vedrà poi impegnate le due formazioni di Verona e Piacenza. La lotta per la salvezza si protrae fino al tie-break, con Taranto che si arrende a Verona e colleziona un punto. Pochi minuti dopo, Monza porta al quinto set la sfida contro Civitanova, vincendo 3-2 e rimanendo in Superlega.

TARANTO-VERONA

Verona vince per 3-2 su Taranto. La partita, di vitale importanza per i padroni di casa, gioca un ruolo chiave nella corsa salvezza contro Monza. Il primo set va a Verona, che ha la meglio per una manciata di punti e vince 21-25. La seconda frazione si fa più combattuta, con Taranto che lotta oltre i venticinque punti e chiude i giochi solo sul 31-29. Anche il terzo si dimostra un set lottato, con Verona che rimane alle spalle degli avversari, anche se solo per un paio di punti. Taranto vince anche questo parziale, chiudendo per 27-25. Verona pareggia i conti nel quarto set, frazione che vede la squadra ospite salire in cattedra e vincere per 17-25. Tutto viene dunque deciso dal tie break, che va alla ‘Rana’ dopo una lotta intensa nei primi scambi. Il match si chiude per 12-15. Il punto collezionato da Taranto non basta però per la salvezza, con Monza che piega Cisterna al tie break. I pugliesi devono dunque salutare la Superlega.

MILANO-MODENA

Modena ha la meglio su Milano per 3-0. La partita si dimostra equilibrata, con Modena che riesce ad allungare sul finale, lasciando i milanesi all’inseguimento. Gli ospiti la spuntano per 22-25. Il copione del secondo set è simile a quello già visto nella frazione precedente. Le due formazioni lottano punto a punto, con Milano che però non riesce a pareggiare i conti come sperato. La squadra in trasferta mette a terra un secondo set point, che vale il 25-23. Sul 2-0, la squadra di Milano è certa della sesta posizione in classifica, senza aver più la possibilità di raggiungere Piacenza in quinta piazza. Si definisce così il primo quarto di finale, che vedrà l’Allianz in sfida contro Civitanova. L’ultimo set si dimostra bilanciato, con Modena che riesce nuovamente ad avere la meglio. Il sestetto ospite chiude i giochi per 25-23.

PADOVA-TRENTO

Trento piega Padova per 3-0. I trentini, a caccia della prima posizione in classifica, hanno la meglio in un match dalle diverse sfaccettature. Il primo set vede le due formazioni lottare punto a punto, superando il muro dei venticinque punti. Padova difende strenuamente, ma si deve poi arrendere per 26-28. Nel corso del set successivo, Trento sale in cattedra. I veneti cadono in profonda difficoltà, rimanendo all’inseguimento per diverse lunghezze. La frazione si chiude con il successo degli ospiti per 14-25. I padovani tentano di tornare in partita nel set successivo, senza avere però il successo sperato. Trento rimane al comando e chiude i giochi per 21-25.

MONZA-CISTERNA

La partita si apre con un primo set vinto dagli ospiti. Monza segue a pochi punti di distanza, ma non riesce a recuperare sugli avversari e Cisterna vince per 25-27. Nel secondo set, i monzesi salgono in cattedra, lasciando Cisterna alle spalle. La squadra di casa, va a chiudere il parziale per 25-19. Il terzo è un parziale equilibrato, con Cisterna che riesce a trovare il vantaggio e si porta sull’1-2 con un 26-28. Monza, affamata di salvezza, non si arrende e risponde nel quarto set, che si conclude 26-24. Tutto, dunque, è deciso dal tie break. Con la partita tra Taranto e Verona terminata da alcuni minuti, i brianzoli tornano in campo consapevoli di avere un solo risultato disponibile per rimanere in Superlega: quello vincente. Il set aggiuntivo si dimostra fortemente combattuto, con Monza che però riesce a spuntarla dopo ben tre palle set annullate. La partita si chiude sul 17-15 e Monza festeggia la salvezza.

CIVITANOVA-GROTTAZZOLINA

Civitanova vince per 3-0 contro Grottazzolina, in una partita di poco interesse per la classifica generale. La Lube, infatti, scende in campi già certa del terzo posto in classifica, mentre Grottazzolina si è già assicurata la salvezza. Civitanova domina il match, imponendosi con decisione nel set di apertura. Gli ospiti non riescono a mantenere il ritmo degli avversari e si arrendono per 25-16. Nel corso del secondo set, Grottazzolina aumenta i giri del motore, senza però riuscire a ottenere il successo del parziale. La lotta punto a punto termina con la vittoria di Civitanova per 25-23. La Lube chiude il match al terzo set, tornando in cattedra. Gli ospiti inseguono a distanza, senza riuscire a ricucire le distanze. La partita termina per 25-19.

PIACENZA-PERUGIA

Perugia ha la meglio su Piacenza per 3-1. La formazione ospite ha la meglio nel primo set, dando uno strappo deciso sul finale. I padroni di casa cedono per 19-25. I piacentini vivono un momento di grande difficoltà nel corso della frazione successiva, con i Block Devils che vola in vantaggio e ottiene il 16-25. Il terzo set si dimostra molto equilibrato, con Piacenza che riesce a entrare in partita. La squadra di casa riesce a portarsi in testa, superando il muro dei venticinque punti. Perugia non riesce a recuperare e il parziale si conclude per 27-25. I perugini tornano in cattedra nel quarto set, mettendo a punto un deciso 16-25. Il successo non basta però ai Block Devils per chiudere in testa la regular season e la formazione di Perugia si deve accodare a Trento.