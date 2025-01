Milano batte Monza nella sfida valida per la quindicesima giornata di Superlega 2024/2025. Tre set equilibrati (42-40 28-26 25-23) e quasi due ore di battaglia per mettere fine a un combattutissimo derby di Lombardia. Primo parziale che sfiora i record di durata, sia in termini di punteggio che di tempo, in Italia con undici set point non sfruttati dall’Allianz e sei dalla Vero Volley. Si lotta punto a punto anche nel secondo e nel terzo set, ma la squadra di Piazza che si dimostra più cinica nei momenti decisivi e riesce a chiudere in tre. Grande prestazione della formazione di Eccheli, che resta in fondo alla classifica con 9 punti e una sola vittoria nelle ultime sette partite di campionato. Successo pesante per Milano, che riparte dopo la sconfitta con Trento e i due ko con Civitanova (Coppa Italia e Superlega) e si conferma al sesto posto con 24 punti a -3 da Verona quinta.

La partita

Avvio di primo set equilibrato. Il primo strappo lo dà Milano, che allunga sull’11-7 con un parziale di 4-0 sul 7-7. Reagisce subito Monza che si riporta sotto sul 13-12 fino a pareggiare i conti sul 16-16. Si lotta punto a punto con gli uomini di Eccheli che hanno un set point sul 24-23. I padroni di casa restano in scia e si va ai vantaggi. Vantaggi in cui prosegue la battaglia con Milano che prima annulla tre set point e poi riesce a tenere un servizio andando a set point sul 28-27. Monza è tenace e cancella ben undici palle set, ma alla dodicesima è costretta a cedere il passo con il punteggio di 42-40. Nel secondo set arriva subito la reazione di Monza, che va avanti prima sul 9-6 e poi sul 19-15. Parziale che sembra scorrere verso gli ospiti, ma la formazione di Piazza ha un sussulto nel finale e riesce a salvarsi in calcio d’angolo andando ai vantaggi. Vantaggi dove Milano è nuovamente più cinica e chiude con il punteggio di 28-26. Grande equilibrio anche nel terzo set. Qualche tentativo di entrambe le squadre di andare in fuga, ma si arriva a metà parziale in parità sul 13-13. Si prosegue punto a punto fino al 23-23. Nel momento decisivo è sempre Milano a fare la voce grossa e a chiudere alla prima chance sul 25-23.

La classifica aggiornata

Punti totali, partite vinte, partite perse

Sir Susa Vim Perugia 41 pt (15V-0P) Itas Trentino 33 pt (11V-2P) Gas Sales Bluenergy Piacenza 32 pt (11V-4P) Cucine Lube Civitanova 30 pt (10V-4P) Rana Verona 25 pt (8V-6P) Allianz Milano 24 pt (8V-7P) Cisterna Volley 15 pt (5V-9P) Valsa Group Modena 17 pt (6V-9P) Sonepar Padova 13 pt (4V-10P) Yuasa Battery Grottazzolina 12 pt (3V-12P) Gioiella Prisma Taranto 10 pt (3V-12P) Mint Vero Volley Monza 9 pt (4V-11P)

I risultati di giornata

DOMENICA 5 GENNAIO

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona 3-0 (27-25, 25-19, 25-14)

Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (29-31, 25-21, 23-25, 22-25)

Sonepar Padova – Yuasa Battery Grottazzolina 1-3 (25-19, 20-25, 21-25, 22-25)

Cisterna Volley – Sir Susa Vim Perugia 0-3 (11-25, 20-25, 23-25)

Allianz Milano – Vero Volley Monza 3-0 (42-40 28-26 25-23)