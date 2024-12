Lube Civitanova si arrende per 2-3 (21-25, 25-14, 26-24, 23-25, 14-16) a Foolad Sirjan. La partita, valida per la fase a gironi del Mondiale per Club di volley maschile, si dimostra molto equilibrata. La formazione di Madei ottiene il successo nel secondo e nel terzo set, portandosi avanti per 2-1, ma viene poi piegata dagli avversari.

Il match si apre con un avvio equilibrato, da cui Foolad Sirjan esce in vantaggio. La formazione iraniana, che gioca in casa, non riesce a prendere il largo, ma si mantiene avanti per tutto il parziale. Civitanova fatica a tenere il ritmo degli avversari e sul finale si devono arrendere. Sirjan chiude dunque il primo set avanti per 25-21. Gli uomini di Medei tornano in campo poco dopo e dimostrano un nuovo e ottimo ritmo. In pochi scambi, la Lube si trova avanti e macina punti in velocità. La compagine dell’Iran tenta di accorciare le distanze, ma senza successo. Il parziale si chiude con un pesante 25-14 da parte di Civitanova. Il tabellone è in perfetto equilibrio, il risultato sull’1-1. Nel corso del terzo set Foolad Sirjan si porta in vantaggio, ma nel corso delle battute finali, quando ormai il parziale sembrava essere indirizzato, Civitanova recupera tre punti e trova il pareggio. La Lube ottiene due set point consecutivi, riuscendo a mettere la palla a terra al secondo tentativo. Il set si chiude per 26-24 in favore degli italiani. Il quarto set si dimostra molto equilibrato. Le due formazioni lottano a lungo punto a punto, con Civitanova che poi crea la possibilità di allungare. Foolad non si arrende però e riesce a trovare il pareggio, per poi portarsi avanti. La compagine dell’Iran ottiene un vincente 25-23. Il match si deciderà dunque al tie-break. L’ultimo parziale si dimostra equilibrato sino agli ultimi scambi. Sul finale è poi Foolad Sirjan a ottenere il successo per 16-14.