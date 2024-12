Adesso Inter e Atalanta conoscono la sconfitta in Champions League: i ragazzi di Inzaghi non avevano ancora nemmeno subito gol e invece al 90′ Mukiele li punisce e lancia il Bayer Leverkusen, mentre la Dea si deve arrendere allo strapotere del Real Madrid, ma a testa non altissima, di più. Un ko che senz’altro potrebbe complicare le cose per entrambe in chiave ottavi di finale, seppur con gradazioni diverse, perché per i nerazzurri di Milano c’è ancora il destino nelle proprie mani e il quarto posto da difendere con quattro punti nelle ultime due, mentre per i nerazzurri di Bergamo bisogna vincerne due su due, una delle quali col Barcellona, e così facendo saranno ottavi di finale.

Insomma, Bayer Leverkusen e Real Madrid, in modo diversi, non fanno sconti alle italiane che fin qui si erano comportate meglio in Champions League, e ricordano quale sia il livello di questa competizione. Il maxi girone torna ora a gennaio e saranno due partite decisive per le due formazioni nerazzurre, che dunque per il riscatto dovranno aspettare oltre un mese. E per l’Inter, aspettare così tanto brucerà e non poco, visto che si era a un passo da un punto prezioso alla BayArena che avrebbe potuto rendere ininfluente l’ultima col Monaco a patto di vincere contro lo Sparta Praga. E poi, per come arriva il gol e per il minuto in cui Mukiele la mette dentro, fa davvero male, anche perché chiudere la sesta partita su sei con la rete inviolata sarebbe stato un altro record. Alla fine viene premiato un Bayer Leverkusen che ha fatto di più per tutta la partita, a livello di atteggiamento e voglia di vincerla, e che non si è accontentato del pari.

Per l’Atalanta, invece, l’occasione persa è quella di approfittare di un Real Madrid non brillantissimo in questa fase e che in classifica era indietro e con l’acqua alla gola. Ma i ragazzi di Gasperini non vogliono e non possono snaturarsi, e così sfoderano l’ennesima prestazione a tutto campo, con intensità da paura, un’arma importante contro i blancos. Che però, e Ancelotti ci vede lungo e bene, se la giocano sullo stesso piano, con umiltà, e sopperiscono anche alla perdita di Mbappé per un infortunio muscolare. Ma oltre al francese, brillano tutte le stelle: segnano anche Vinicius e Bellingham, per la Dea De Ketelaere e Lookman: insomma, uno spot per il calcio e soprattutto della nuova Champions League.