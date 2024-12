Monza vince contro Fenerbahce per 3-1 (25-23, 25-21, 23-25, 25-20). Gli uomini di Eccheli trovano il successo nel quarto turno della fase a gironi di Champions League 2024/2025 di volley maschile. La Vero Volley è inserita nella Pool B e rimane imbattuta, dopo aver ottenuto il successo serale. Monza e Fenerbahce si erano già incontrate a Istanbul, dove gli italiani avevano ottenuto un convincente 3-0. L’andamento europeo è opposto a quello in Superlega, dove la compagine lombarda fatica e non poco. Al momento, il club risulta essere penultimo nella classifica di campionato. I monzesi riescono a chiudere però l’anno nel migliore dei modi, con l’obiettivo di riuscire a risollevarsi anche nella categoria nazionale.

MONZA-FENERBAHCE: LA CRONACA

Le due squadre scendono in campo, dando inizio ad un primo set molto equilibrato. Monza indossa inizialmente le vesti dell’inseguitore, con Fenerbahce che si mantiene avanti, anche se solo per una manciata di punti. E’ il coach Eccheli a fermare il gioco per primo, chiamando time out sul 13-15. A trascinare i monzesi in questo avvio è Zaytsev, in ottima forma. La Mint Vero Volley pareggia e si porta poi avanti, mettendo a terra la palla del 18-17. Slobodan Kovac, neo allenatore del Fenerbahce, chiama subito time out. Kovac si trova alla guida della formazione turca da solo due settimane, ma sotto il suo comando la squadra ha ritrovato una costanza positiva nei risultati. Si tratta di un nome conosciuto per il volley italiano. Era proprio Kovac, nel 2017, ad essere alla guida di Perugia quando il club raggiunge la finale Scudetto.

La prima interruzione di gioco non trova però l’epilogo atteso, con Monza che allunga. Curiosamente, anche Gaggini riesce a mettere la palla a terra, collezionando di fatto un punto. La compagine turca viene nuovamente chiamata dall’allenatore sul 20-17. Monza prosegue il trend positivo, imboccando il corridoio del set point. Eccheli è però costretto a fermare il gioco sul 23-21, con Fenerbahce in veloce rimonta. Gli italiani riescono a trovare quattro palle set, ottenendo il 24-20. Gli avversari annullano i primi tre set point, con Zaytsev che mette a terra il 25-23 e chiude i giochi nel set iniziale.

I due sestetti fanno ritorno in campo pochi minuti dopo. Monza dimostra sin dai primi scambi di avere un ottimo ritmo, portandosi in vantaggio. Il punteggio rimane incollato nella prima metà e gli errori non mancano per nessuna delle due parti. In particolare, le occasioni non sfruttate in battute sono numerose. Gli uomini di Eccheli allungano di alcuni punti dopo aver superato la soglia dei 15. Successivamente, però, Monza ferma il gioco: Fenerbahce ha pareggiato sul 18-18. La Vero Volley ritrova subito ordine e firma un positivo quanto rapido 20-18. Ora, a chiamare time out, è Fenerbahce, con l’obiettivo di recuperare velocemente il distacco. Sul finale, i monzesi vengono trascinati da Szwarc. Il canadese inanella diversi punti e trova il set point sul 24-21. Kovac ferma il gioco un’ultima volta, ma è ormai tardi per ribaltare la situazione. Szwarc non sbaglia e firma un vincente 25-21. Monza si trova dunque avanti per 2-0 nel risultato generale.

Il terzo set non inizia nel migliore dei modi per Fenerbahce, che chiama time out sul 3-0 di Monza. La Vero Volley sale in cattedra, ma solo per pochi scambi. I turchi non faticano a rientrare, trovando il 9-8. Eccheli cerca di ristabilire ordine tra le fila dei suoi, ma poco dopo deve nuovamente fermare il gioco. Il Fenerbahce passa avanti con due ace e un errore di Monza. Il punteggio è chiaro: 9-11. Il parziale prosegue con difficoltà per i lombardi. Le due squadre lottano punto a punto, con i turchi che sul finale mettono anche la testa avanti. La squadra di Eccheli reagisce e trova il pareggio sul 22-22. Per arginare la rimonta avversaria, Kovac sfrutta il suo secondo time out. La rimonta di Monza non trova il successo sperato e Fenerbahce ottiene il primo set point della serata. La formazione di Istanbul non sbaglia. Il parziale termina 23-25 e il punteggio generale si muove sul 2-1.

Il quarto parziale di Monza inizia bene, con Fenerbahce che chiama il primo time out sul 7-3. Successivamente, però, la situazione cambia in modo drastico. I padroni di casa rimangono in vantaggio, ma gli avversari rimontano in velocità. Dopo una serie di errori e leggerezze, Eccheli ferma il gioco sul 18-15. L’interruzione non porta i risultati sperati, con Luburic che va a segno tre volte consecutive. Il risultato è sul 18-17, quando Monza chiama un nuovo time out. Sul finale, la Vero Volley torna ad avere sicurezza e inanella una serie di punti fondamentali. Il match point arriva sul 24-20 e a mettere a terra la palla è Szwarc. Il set si chiude così 25-20, con Monza che ottiene il successo per 3-1.