Il 18 gennaio 2025 il PalaCasali di Ancona ospiterà un evento che promette scintille nel panorama dell’atletica internazionale: il Memorial Alessio Giovannini, giunto alla sua quarta edizione. Il meeting, dedicato alla memoria del giornalista marchigiano scomparso prematuramente nel 2019, si è trasformato negli anni in un evento di grande prestigio, che celebra il suo profondo legame con il mondo dell’atletica. Quest’anno il Memorial segnerà un traguardo storico, diventando il primo meeting italiano a entrare nel calendario del World Indoor Tour, il circuito mondiale di atletica al coperto. La tappa anconetana è stata inserita come parte del circuito Challenger, un riconoscimento che sottolinea l’importanza e la crescita dell’evento.

I talenti italiani presenti ad Ancona

Il prestigioso status attirerà atleti di alto livello provenienti da tutto il mondo, offrendo una vetrina di assoluto valore per l’atletica italiana e internazionale. Tra le gare più attese ci sono i 60 metri, con la partecipazione di due atleti azzurri di punta: Samuele Ceccarelli, campione europeo dei 60 metri indoor nel 2023, e Matteo Melluzzo, fresco vincitore del titolo europeo con la staffetta 4×100. Entrambi rappresentano l’élite dell’atletica italiana, e la loro presenza promette un’emozionante sfida sul rettilineo del PalaCasali.

Non meno interessante sarà il salto triplo, che vedrà confrontarsi Dariya Derkach, vicecampionessa europea indoor e finalista olimpica, con le altre azzurre Ottavia Cestonaro e la giovane Erika Saraceni, bronzo ai Mondiali Under 20. La competizione nel salto in alto sarà altrettanto affascinante, con la presenza dell’olandese Douwe Amels, campione europeo indoor, che si batterà per il podio insieme agli altri protagonisti. Il programma della manifestazione prevede anche le gare dei 400 e 800 metri, dei 3000 metri, senza dimenticare i 60 ostacoli.

Le iniziative sociali del Memorial Giovannini

L’evento si distingue anche per l’attenzione alle iniziative sociali. Quest’anno, infatti, sarà presente l’AIL di Ancona e Macerata, un’associazione che si occupa della lotta contro le leucemie, i linfomi e i mielomi. I volontari dell’AIL saranno coinvolti in attività di sensibilizzazione, un’opportunità per unire lo sport a una causa benefica. Un’altra novità riguarda il coinvolgimento degli atleti paralimpici: sarà infatti dedicata una gara ai membri della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettivo Relazionale (FISDIR), un importante passo per l’inclusività nello sport. La giornata di sport sarà trasmessa in diretta su RaiSport dalle 16:30 alle 17:50, con una differita disponibile su www.atleticaitaliana.tv.

Giovanni Zinni, vicesindaco di Ancona, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la città, affermando che il Memorial Giovannini è diventato ormai un appuntamento identitario per Ancona. Il consiglio federale Simone Rocchetti ha aggiunto che l’inserimento nel World Indoor Tour è un “traguardo prestigioso” che conferma la crescita dell’evento, mentre Fabio Romagnoli, presidente FIDAL Marche, ha evidenziato come il Memorial rappresenti un’occasione unica per valorizzare l’atletica marchigiana. Infine, Francesco Giovannini, direttore del meeting e nipote di Alessio, ha ricordato come l’amore per l’atletica e per la propria terra abbia spinto tutti i protagonisti a rendere questo evento una realtà di successo. Grazie alla collaborazione tra FIDAL, Comune di Ancona e altre realtà locali, il Memorial Alessio Giovannini si conferma come uno dei principali eventi sportivi di inizio anno in Italia.