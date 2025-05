All’Atlas Arena di Lodz, in Polonia, va in scena la finale della Champions League 2025, che assegnerà il titolo di Campione d’Europa. A contendersi il trofeo sono Perugia e i padroni di casa dello Zawiercie.

Il Perugia torna in finale di Champions League dopo otto anni dall’ultima volta, quando gli umbri persero 3-0 contro lo Zenit Kazan e sono a caccia del primo successo europeo. Anche la compagine polacca non ha mai vinto la massima competizione per club del volley. I gialloverdi hanno approdato in finale dopo aver vinto il derby in semifinale contro lo Jastrzebski al tie break, 3-2 dopo aver perso i primi due set (19-25, 18-25, 25-20, 25-19, 22-20). Il percorso del Perugia, invece, ha visto i Block Devils vincere il derby contro il Monza ai quarti di finale (doppio 3-1) e superare i turchi dell’Halkbank Ankara con il risultato netto di 3-0.

Champions League, Perugia che fatica: da 2-0 a 2-2, e poi…

La squadra umbra vince la sua prima storica finale di Champions League e lo fa soffrendo. In vantaggio di due set, il Perugia si fa recuperare dai polacchi del Zawiercie che prolungano la gara fino al quinto e decisivo set. Gli umbri conquistano il primo set con il punteggio di 25-22, un vantaggio amministrato abilmente. Non cambia la musica nel secondo set, nonostante qualche difficoltà in più che hanno portato gli uomini di Angelo Lorenzetti a dover inseguire per ribaltare il risultato ed aggiudicarsi il secondo parziale.

Il terzo set vede la sfida riaprirsi, i gialloverdi conquistano la terza frazione con il parziale di 25-20. Il buon momento dei padroni di casa prosegue anche nel quarto tempo, vinto nonostante l’equilibrio con il risultato di 25 a 22. La finale di Champions League si decide al tie-break, dove il Perugia riesce finalmente a trionfare (10-15) e ad aggiudicarsi il primo titolo europeo della propria storia.