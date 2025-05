La Ferrari rialza la testa nel GP di Imola, la rossa cancella – almeno in parte – la deludente qualifica del sabato con i risultati ottenuti in gara da Hamilton e Leclerc.

Partiti in undicesima posizione con il monegasco e in dodicesima posizione con il sette volte campione del mondo britannico, il Cavallino Rampante ha dovuto ricostruire dalle macerie per onorare i tifosi presenti al Gran Premio italiano e ottenere quanti più punti possibili per la classifica costruttori. La SF-25 in gara, a differenza della qualifica del sabato, ha mostrato guizzi positivi che il duo della rossa ha saputo sfruttare per ottenere il miglior risultato possibile.

Hamilton chiude il GP di Imola con un sorprendente quarto posto, mentre Leclerc si posiziona al sesto posto. Un bottino di venti punti per la Ferrari, un risultato difficile da auspicare alla vigilia dello spegnimento dei semafori, soprattutto dopo il deludente sabato di qualifica.

Hamilton e la Ferrari rialzano la testa

Sir Lewis può gioire: salvato il suo primo Gran Premio italiano alla guida della Ferrari. Il quarto posto sa di successo sia per la scuderia che per il pilota, l’eliminazione subita in Q2 aveva fatto presagire al peggio per l’evento di oggi. Fortunatamente l’ex Mercedes e il team di Maranello sono stati abili a limitare i danni e raccogliere il miglior risultato possibile.

Le parole di Hamilton rilasciate al termine della gara ai microfoni di Sky Sport F1: