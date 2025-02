Trento apre il palinsesto in serata (ore 20.30) nella trasferta di Monza. L’Itas, in un quasi testacoda, può mettere pressione a Perugia e vincendo andrebbe ad appaiarsi in vetta alla classifica alla formazione di Lorenzetti. Trento nel 2025 è imbattuta in campionato e ha rimediato una sola sconfitta, in Coppa Italia contro Civitanova. Per il resto sono arrivate otto vittorie tra Superlega e Cev Cup. Michieletto e compagni partono abbondantemente favoriti contro Monza, fanalino di coda in campionato con 13 punti. I brianzoli arrivano dal ko 3-0 in trasferta a Verona, ma hanno ottenuto due successi nelle ultime tre con il 3-1 su Padova (Superlega) e il 3-1 su Giesen (Champions League). In contemporanea a Trento si affrontano Cisterna e Grottazzolina (ore 20.30). Partita importante per Latina, che vincendo può staccare in classifica proprio le marchigiane. Le laziali occupano l’ottavo posto, ultimo buono per i playoff, con 21 punti e quattro lunghezze di margine proprio sulla Yuasa, nona a 17 punti. Parte leggermente avanti nel pronostico Cisterna, che arriva allo scontro con tre vittorie in fila, tutte per 3-2, nel taschino (Taranto, Modena, Padova). Buon momento di forma anche per Grottazzolina, che ha vinto tre delle ultime cinque e cinque delle ultime sette.

Domenica Perugia e Civitanova in campo

In ripresa Perugia, che può mettere in fila il terzo successo nel match casalingo con Milano (ore 18.00). Al PalaEvangelisti la squadra allenata da Angelo Lorenzetti ha l’obbligo di vincere per confermarsi capolista in solitaria in attesa del recupero di Trento contro Cisterna di mercoledì prossimo. Giannelli e compagni stanno tornando ai loro standard dopo i ko contro Civitanova (Superlega), Verona (Coppa Italia) e Halkbank (Champions League). Dall’altra parte della rete c’è l’Allianz (6ª a 33 punti), che ha perso tre delle ultime quattro (ko con Zawiercie, Grottazzolina, Halkbank) vincendo solo in casa con Padova. C’è Civitanova in casa contro Taranto in chiusura di giornata (ore 20.30). La Lube non può sbagliare per blindare il terzo posto in classifica, che al momento occupa con 39 punti e un +3 su Piacenza con anche una partita in più da giocare rispetto alla Bluenergy. Taranto è penultima in classifica con 14 punti e ha vinto una sola volta nelle ultime dieci uscite (3-2 su Monza).

Nelle altre partite Piacenza ospita Verona alle 16.00. La formazione di Andrea Anastasi continua la rincorsa al terzo posto di Civitanova, ma deve anche guardarsi proprio dalla Rana, che è quinta solamente con tre punti in meno. Padova cerca il ritorno al successo, dopo cinque sconfitte in fila, in casa contro Modena. I veneti si trovano in 10ª posizione in classifica con 15 punti. Modena 7ª con 22 punti.

Il programma

SABATO 15 FEBBRAIO

ore 20.30 Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina

ore 20.30 Mint Vero Volley Monza – Itas Trentino

DOMENICA 16 FEBBRAIO

ore 16.00 Sonepar Padova – Valsa Group Modena

ore 16.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona

ore 18.00 Sir Susa Vim Perugia – Allianz Milano

ore 20.30 Cucine Lube Civitanova – Gioiella Prisma Taranto

La classifica aggiornata

Una vittoria per 3-0 o 3-1 assegna tre punti, un successo per 3-2 due punti, la sconfitta al quinto set vale 1 punto, mentre la sconfitta in tre o quattro set non porta punti. A parità di punteggio, precede la squadra con il maggior numero di vittorie. In caso di ulteriore parità, si guarda il migliore quoziente set ed eventualmente il migliore quoziente punti.

