Il fine settimana dell’All Star Game Nba 2025 si è aperto con il Rising Stars Challenge, che ha visto il successo del Team guidato da Chris Mullin, ex leggenda dei Golden State Warriors. Nella rinnovata formula del quadrangolare tra tre formazioni di rookie e sophomore e una squadra di G-League, alla fine è emerso il talento di Stephon Castle, che ha trascinato al successo la sua squadra, ottenendo così anche un posto nella sfida delle stelle in programma domenica sera. La guardia di San Antonio è stata anche eletta Mvp della manifestazione grazie ai 12 punti messi a segno nella finale.

Nba, Rising Stars Challenge 2025: le due semifinali in programma

Con il nuovo format introdotto in questa edizione, aprono le danze proprio il Team Chris Mullin contro il Team Tim Hardaway, ex compagni di squadra nella Baia negli anni ’90. Nella sfida ai 40 punti, trionfa il Team Mullin 40-34: Castle e compagni scappano subito via sul 15-5, ma gli avversari riescono parzialmente a ricucire lo strappo fino al -4 (25-21) grazie alle triple di Gradey Dick (miglior realizzatore alla fine con 12 punti). Keyonte George però ricaccia indietro il Team Tim, e alla fine è decisivo per chiudere i conti a quota 40 il jumper dal gomito dello stesso Castle.

La seconda semifinale vedeva invece la sfida tra il Team Mitch Ritchmond, anche lui grande ex dei Golden State Warriors, e il Team G-League, guidato da Jeremy Lin. Gara equilibrata, con difese ballerine come di consueto in queste occasioni e tante schiacciate da una parte e dall’altra; nel finale Amen Thompson (migliore dei suoi con 11 punti) trova la schiacciata del 39-37 per il Team Mitch, ma dall’altra parte Bryce McGowens risponde con la tripla della vittoria 40-39, che vale la finale a sorpresa per i ragazzi della G-League.

Castle domina la finale: successo del Team Mullin

Nella finale ai 25 punti, parte meglio il Team G-League, galvanizzato dalla vittoria precedente. La formazione guidata da Lin tocca il +4 (12-8) grazie alla tripla di Leonard Miller, ma da lì in poi si inceppa a livello offensivo; Castle (top scorer alla fine con 12 punti) si mette al lavoro, e grazie anche a una tripla di Ryan Dunn il Team Chris recupera rapidamente lo svantaggio e mette la freccia. Knecht da sotto propizia l’allungo, e alla fine è decisiva per il 25-14 finale la tripla di Keyonte George che chiude i conti. Il Team Chris Mullin trionfa e domenica scenderà nuovamente in campo nell’All Star Game vero e proprio.

Il programma dell’All Star Game Nba 2025

Dopo l’antipasto del venerdì con il Rising Stars, l’All Star Game Nba proseguirà nella notte italiana di sabato, quando sono in programma le tradizionali sfide individuali. Si parte con lo Skills Challenge, che vedrà in gara quattro coppie (Team Cavs con Donovan Mitchell e Evan Mobley, Team Spurs con Chris Paul e Victor Wembanyama, Team Rooks con Zaccharie Risacher e Alex Sarr, e Team Warriors con Draymond Green e Moses Moody) impegnate a mostrare le loro abilità di tiro, palleggio e passaggio.

A seguire ci sarà il 3 Point Contest, dove si sfideranno Jalen Brunson, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Buddy Hield, Cam Johnson, Damian Lillard e Norman Powell. Chiusura dell’All Star Saturday con lo Slam Dunk Contest, che vedrà le schiacciate di Matas Buzelis, Stephon Castle, Andre Jackson Jr. e del campione in carica Mac McLung. Domenica poi il gran finale con il rinnovato format dell’All Star Game vero e proprio: anche in questa occasione due semifinali ai 40 punti (Team Chuck contro Team Kenny, e Team Candace contro Team Shaq), e la finale ai 25 tra le due vincenti.