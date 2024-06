Volley, Nations League femminile: azzurre pronte per la fase finale a Bangkok

Per la Nazionale italiana femminile hanno ufficialmente inizio i quarti di finale della Volleyball Nations League. Dopo aver meritatamente conquistato la seconda posizione della classifica con 10 partite vinte e 31 punti e aver portato a casa anche il pass per le Olimpiadi di Parigi, le azzurre proveranno ora a giocarsi questo importante titolo mondiale. Nella fase decisiva del torneo l’Italia scenderà in campo a Bangkok, in Thailandia, con le altre sette squadre che si sono qualificate grazie ai risultati ottenuti nella fase preliminare: Brasile, Polonia, Cina, Giappone, Turchia, USA e Thailandia, qualificata di diritto in quanto Paese Ospitante. Tutti i match della fase finale sono ad eliminazione diretta. L’inizio degli attesissimi quarti di finale è in programma per il 20 e 21 giugno 2024 nello Stadium Huamark di Bangkok. Il 21 giugno sarà la volta dell’Italia che alle 12.00 affronterà gli USA.

Le quattro squadre che passeranno il turno si sfideranno nelle Semifinali sabato 22 giugno, mentre la finale per il terzo posto si disputerà domenica 23 giugno. In caso di vittoria, l’Italia dovrà sfidare la squadra vincitrice della partita Polonia contro Turchia. Prima avversaria della squadra di Julio Velasco sarà quindi la nazionale statunitense, oro alle Olimpiadi di Tokyo, in cerca della rivincita dopo la sconfitta 3-1 contro le azzurre nella Week 3. Tra le protagoniste indiscusse della nazionale italiana, torneranno in campo le stelle Paola Egonu, Miriam Sylla, Monica De Gennaro e la capitana Anna Danesi.