La Fiorentina sta vivendo all’interno del rettangolo verde una stagione fin qui straordinaria.

Dopo un inizio complicato in cui i risultati stentavano ad arrivare, la squadra di Raffaele Palladino ha iniziato ad ingranare inanellando una serie di risultati positivi che l’hanno portata nelle zone altissime della classifica. La squadra Viola, infatti, si trova a ridosso dei primissimi posti in classifica sia in Serie A che in Conference League. Unica nota stonata arrivata dal campo in questo inizio di stagione è l’eliminazione dalla Coppa Italia arrivata per mano dell’Empoli, ma arrivata anche in un clima tutt’altro che sereno essendo stata la prima partita disputata dopo il malore di Edoardo Bove.

La paura per il centrocampista scuola Roma è stato sicuramente il momento di maggiore tensione in casa Fiorentina di queste prime settimane del nuovo corso post Vincenzo Italiano. Una situazione extra campo che ha sicuramente lasciato strascichi nella testa dei compagni di squadra, che sul prato del Franchi hanno vissuto istanti di panico nel corso della sfida con l’Inter. Un episodio che ha segnato tutti i compagni di Bove, ma che allo stesso tempo gli ha dato una carica in più considerando le condizioni positive del centrocampista che, seppur ancora non si sa quando e se potrà tornare a giocare, sta bene ed è tornato al Viola Park a a salutare i suoi amici e compagni di squadra. Un sorriso, quello di Bove, da cui la squadra di Rocco Commisso deve ripartire per ottenere risultati di alto livello. Risultati che, però, non possono prescindere dal mercato e da eventuali rinforzi che arriveranno a gennaio.

Dragusin nel mirino della Fiorentina: chieste le prime informazioni

In attesa di capire quali saranno gli sviluppi del caso Bove, che potrebbero portare la dirigenza Viola ad intervenire sul mercato per sostituirlo numericamente nella rosa di Raffaele Palladino, la Fiorentina guarda anche ad altri nomi. Per rinforzare la retroguardia, infatti, sarebbe finito nel mirino Radu Dragusin, al Tottenham ormai da quasi un anno.

Trasferitosi in Inghilterra lo scorso gennaio al termine di una vera e propria asta di mercato, il difensore rumeno costato circa trenta milioni agli Spurs non è mai riuscito ad imporsi a Londra, complice anche una concorrenza agguerrita. L’ex Genoa e Juventus, infatti, ha davanti a se nelle gerarchie sia Romero che Van de Ven. In questa stagione, però, i problemi fisici dei difensori del Tottenham stanno permettendo a Dragusin di giocare con più continuità, ma il suo posto in rosa continua ad essere in bilico.

Per questo motivo la Fiorentina ha chiesto informazioni alla dirigenza inglese per capire la fattibilità dell’operazione, senza ottenere almeno per il momento risposte certe. La situazione di Dragusin è in un limbo, con anche Napoli e Juventus che si sono interessate a lui oltre appunto alla squadra Viola.