Volley Lega femminile, Serie A1 e Serie A2: ammesse tutte le Società richiedenti

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile si è riunito oggi e ha preso atto – come stabilito dalle Norme di Ammissione al Campionato emanate dal Consiglio Federale FIPAV – dell’esame compiuto sulle domande di iscrizione per i campionati di Serie A1 e Serie A2 per la stagione 2024/2025. Per la categoria regina, sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione di tutte le 14 Società che hanno fatto richiesta: Agil Volley Novara (NO), Azzurra Volley Firenze (FI), Black Angels Perugia Volley (PG), Chieri ’76 Volleyball (TO), Cuneo Granda Volley (CN) richiedente titolo da VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore, Imoco Volley Conegliano (TV), Mega Volley Vallefoglia (PU), Pallavolo Pinerolo (TO), Pallavolo Scandicci Savino Del Bene (FI), Pro Victoria Pallavolo Milano (MI), Roma Volley (RM), Uyba Volley Busto Arsizio (VA), Volley Bergamo 1991 (BG), Volley Talmassons (UD).

Anche la Serie A2 ha visto la convalida di tutte e venti le Società richiedenti: Akademia Sant’Anna Messina (ME), Altino Volley (CH), Club Sportivo Alba Como (CO), Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA), Helvia Recina Volley Macerata (MC), Mondovì Volley (CN), Pallavolo Castelfranco (PI) richiedente titolo da Pallavolo Castelfranco (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari), Pallavolo Concorezzo (MB) (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari), Pallavolo Lecco A. Picco (LC), Pallavolo Vallecamonica Sebino Costa Volpino (BG) richiedente titolo da Cuneo Granda Volley, Polisportiva A. Consolini S.G. in Marignano (RN), Polisportiva Csi Clai Imola (BO), Trentino Volley (TN), U.S. Esperia Volley 1961 Cremona (CR), Volleyball Casalmaggiore (CR) richiedente titolo da Fo.Co.L. Volley Legnano (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari), Volley Fratte S. Giustina in Colle (PD) richiedente titolo da Unione Volley Montecchio Maggiore (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari), Volley Hermaea Olbia (SS), Volley Melendugno (LE) (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari), Volley Millenium Brescia (BS), Volley Offanengo (CR).