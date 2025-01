Civitanova batte per 2-3 (26-24, 24-26, 14-25, 25-22, 13-15) Trento, nella semifinale di Coppa Italia 2024/2025. La Lube torna in finale del torneo per la prima dopo tre anni e lo fa firmando un’ottima prestazione. Le due squadre lottano con tenacia nei primi due set, mentre nel terzo parziale Trento deve affrontare diverse difficoltà. Gli uomini di Soli si riprendono nel quarto parziale, con il match che viene deciso dal tie-break, conquistato dalla formazione di Medei. Civitanova si prepara ora alla sfida contro Verona, che questo pomeriggio ha vinto su Perugia contro ogni pronostico. La finale è in programma per la giornata di domani a partire dalle 15:0o.

TRENTO-CIVITANOVA – LA CRONACA

Il primo set si apre con Trento che tenta la fuga. Civitanova chiama time out dopo pochi minuti, con il punteggio sul 9-5. La Lube entra in partita e inizia il proprio avvicinamento nei confronti dell’avversario, fino ad arrivare a due lunghezze dai trentini. Soli ferma il gioco sul 15-13 per rimettere ordine tra le fila dei suoi, mentre la partita si accende. Le due formazioni lottano punto a punto, con Civitanova che si accende sul finale e passa avanti. Il parziale termina ai vantaggi: la palla set della Lube viene annullata, con Trento che conquista a sua volta un set point. Sbertoli e compagni riescono a mettere un punto fermo al set, che finisce 26-24.

Civitanova dimostra maggiore tenacia al via del secondo set. Il parziale inizia con lentezza e le due squadre lottano con il risultato incollato. Successivamente, la Lube mette la testa avanti e Trento ferma il gioco sul 13-16. Gli uomini di Soli non tardano a rimontare e sul 16-17 è Medei a sfruttare il time out. Il finale del set vede i due sestetti in lotta: Civitanova trova il primo set point sul 22-24, ma entrambe le palle set vengono annullate. Ancora una volta, il parziale si chiude ai vantaggi, ma questa volta in favore di Balaso e compagni, che chiudono i giochi per 24-26.

Il terzo set vede Trento in grande difficoltà. Civitanova apre il parziale conquistando il vantaggio e andando ad allungare, con l’Itas che ferma il gioco sul 6-9. Le indicazioni di Soli non portano però i risultati sperati e la Lube prende il largo. La formazione di Medei scioglie gli ormeggi e prende il largo, fino a trovare il +9 sul 10-19. Trento rimane all’inseguimento per il resto del parziale e Civitanova chiude i giochi con largo vantaggio: il tabellone segna 14-25. Ora, la Lube è avanti per 2-1.

Trento riesce a riprendere ritmo nel corso del quarto set, in cui riesce a ottenere il vantaggio. Civitanova rimane distante di alcune lunghezze, cercando la rimonta nella seconda parte del set. Trento rimane in cattedra, ma Soli chiama time out sul 20-16, con gli avversari distanti quattro punti. Sul finale, le distanze tra le due formazioni si riducono, con Trento che resta in vantaggio e va a chiudere il set per 25-22. La partita verrà dunque decisa dal tie-break.

Il parziale aggiuntivo si dimostra equilibrato, con Trento che riesce a ottenere un vantaggio esiguo ma fondamentale. Civitanova ferma il gioco sul 12-10, per organizzare la rimonta che vale il 12-12. Al momento del pareggio, i trentini chiamano time out. Sul finale, le formazioni proseguono punto a punto, con Civitanova che trova il match point sul 13-14 e va a vincere per 13-15. La Lube, domani, sfiderà Verona nella finale in programma per le 15:00.