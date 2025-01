Novara vince contro Firenze per 3-1 e si porta a pari punti con Milano. E’ questo il verdetto della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 2024/2025 di volley femminile. Le zanzare vantano ora 41 punti e un totale di quindici vittorie su diciannove partite disputate. La classifica, però, non è quella definitiva. La Vero Volley, infatti deve recuperare una partita. La sfida, valida per la prima giornata di ritorno e in programma contro Pinerolo, andrà in scena il 29 gennaio. In caso di successo, Milano tornerebbe davanti a Novara. Entrambe le squadre ambiscono a raggiungere Scandicci, al momento seconda con 45 punti. Ieri, la Savino del Bene ha incontrato Conegliano, perdendo in tre set. Le ragazze di Santarelli rimangono saldamente al comando della classifica e lo fanno a punteggio pieno, sembrando, ancora una volta, imbattibili.

Nel corso della giornata odierna, sono andate in scena diverse partite. Chieri ha battuto Talmassons per 3-1, mentre Pinerolo è crollata in casa contro Busto Arsizio, che l’ha spuntata per 3-1. Successo in quattro set anche per Roma, che ha ritrovato la vittoria e ha piegato Cuneo. Infine, Vallefoglia ha raccolto tre punti in casa, dopo aver avuto la meglio su Bergamo per 3-1.

CHIERI-TALMASSONS

Chieri ottiene la vittoria in casa contro Talmassons, in un match terminato 3-1. La Cda si trova all’ultima posizione in classifica, con dieci punti e due soli successi. Le padrone di casa occupano la sesta piazza e sono in cerca di punti importanti per entrare in top-5. Il primo set si dimostra molto equilibrato, con il punteggio che rimane incollato sul finale. Con una serie di azioni eclettiche, Talmassons strappa il parziale alle rivali, vincendo per 23-25. La partita si dimostra combattuta anche nel corso del secondo set, da cui è però Chieri a emergere vincitrice. Le ragazze di Bregoli riescono ad imporsi di poche ma fondamentali lunghezze. Il parziale si chiude sul 25-23.

Il terzo set segue un copione simile a quello utilizzato nel corso del parziale precedente. Chieri e Talmassons lottano punto a punto, in una sfida che rimane in grande equilibrio. Nella fase cruciale, è la formazione di casa ad avere la meglio, mettendo a terra la palla del 25-23. la sfida si conclude con il quarto set, ancora una volta combattuto. Talmassons mantiene il ritmo delle rivali, annullando diversi match point sul finale. L’incontro si prolunga fino ai vantaggi, con Chieri che infine riesce a spuntarla per 29-27 e a lasciare il palazzetto con tre punti.

PINEROLO-BUSTO ARSIZIO

Busto Arsizio trova il successo in trasferta contro Pinerolo, in una partita terminata 1-3. Nel corso del primo set, la squadra ospite riesce a ottenere le redini del gioco, portandosi in vantaggio e allungando di diversi punti. Pinerolo cerca di rimettere ordine tra le proprie file, ma senza il successo sperato. Il parziale si chiude con il successo di Busto Arsizio per 19-25. Gli equilibri si spostano nel corso del parziale successivo, con Pinerolo che riesce a entrare in partita e si mette a dettare il ritmo di gioco. Il set va in mano alle padrone di casa, che vincono per 25-22. Busto Arsizio non si arrende e risponde immediatamente all’attacco avversario, dominando il set numero tre. Pinerolo fatica a tenere testa alle ospiti e si arrende per uno schiacciante 17-25. La squadra lombarda rimane in cattedra anche nel corso del quarto e ultimo set, chiudendo la partita con un vincente 20-25 che vale i tre punti.

NOVARA-FIRENZE

Novara vince in casa su Firenze per 3-1. Il primo set si dimostra equilibrato, con il Bisonte che la spunta sul finale. La squadra toscana riesce infatti ad allontanare di alcune lunghezze le avversarie e vincere per 23-25. Le zanzare non tardano a rispondere e lo fanno ottenendo il parziale successivo. Il set, ancora una volta combattuto tra le due forze in campo, si conclude con il 25-22 in favore di Novara.

Le padrone di casa hanno la meglio anche nel terzo parziale, set in cui Firenze fatica visibilmente. La formazione in trasferta non riesce a tenere il passo delle rivali e le novaresi ne approfittano, siglando un vincente 25-18. Il quarto set si dimostra invece più equilibrato, con il Bisonte che ritrova l’ordine di inizio partita. Le due formazioni lottano fino ai vantaggi ed è poi Novara a ottenere il successo per 27-25. La zanzare si trovano così a pari punti con Milano, in terza posizione, mentre Firenze rimane in decima piazza.

ROMA-CUNEO

Roma raccoglie tre punti, vincendo in casa su Cuneo per 3-1. La squadra della capitale colleziona la quarta vittoria dall’avvio della stagione, rimanendo però in penultima posizione a quota 13 punti. L’incontro odierno si apre con un set avvincente, da cui è Cuneo a uscire vittoriosa per 22-25. Roma risponde con forza nel corso del parziale successivo, che vede le padrone di casa dettare il ritmo di gioco. Le avversarie faticano a ritrovare l’ordine dimostrato nel corso del primo set e si arrendono per 25-18. Le romane rimangono in cattedra anche nel corso del set numero tre, nel corso del quale Cuneo torna a essere competitiva. Sul finale, la compagine piemontese viene piegata da Roma, che vince 25-23. La partita si chiude con un quarto set in cui è la prestazione soverchiante di Roma a fare da protagonista. Cuneo vive un momento di grande difficoltà e le padrone di casa ne approfittano per firmare il 25-14.

VALLEFOGLIA-BERGAMO

Vallefoglia trionfa in casa, piegando Bergamo 3-1. La squadra di casa si porta al comando dopo pochi scambi, dominando il set di apertura. Le bergamasche vivono un momento di difficoltà, con Vallefoglia che ne approfitta. Il primo parziale termina per 25-19. Bergamo si riprende nel set successivo, entrando in partita e dettando il ritmo. Le avversarie, spiazzate dalla nuova propositività delle ospiti, si trovano a indossare le vesti dell’inseguitore, senza riuscire a raggiungere Bergamo. La squadra lombarda ottiene l’1-1, chiudendo il set avanti per 17-25. Gli equilibri si ribaltano ancora una volta nel corso del set numero tre, che vede Vallefoglia nuovamente in cattedra. Bergamo fatica, come nell’avvio del match, e le padrone di casa siglano un vincente 25-17. L’incontro si chiude con il quarto parziale, che si dimostra anche il più equilibrato della serata. Dopo una lotta punto a punto, Vallefoglia dà lo strappo finale e mette fine ai giochi per 25-23.