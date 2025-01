Brescia crolla contro Tortona per 106-98, in un match terminato all’over time. La sfida, valida per la sedicesima giornata del campionato 2024/2025 di basket Serie A, segna la seconda sconfitta nelle ultime tre partite disputate dagli uomini di Poeta. I bresciani, al momento in testa alla classifica a pari merito con Trento a quota 24 punti, rischia di riaprire la corsa al titolo. I trentini hanno già disputato la sedicesima giornata, collezionando la quarta sconfitta e Brescia ha così evitato il sorpasso. Ora, la formazione del giovane tecnico Poeta, è chiamata alla reazione, per mantenersi in testa alla classifica in quella che inizia a essere la fase clou della stagione.

Nel corso della giornata, vanno in scena diversi altri match. Napoli vince contro Sassari per 87-70. Successo casalingo per Venezia, che ha la meglio sull’Olimpia per 85-72. Successivamente, Trapani piega Scafati in trasferta e la partita si conclude 66-83. Infine, Pistoia la spunta nel match contro Varese, finito per 111-96.

NAPOLI-SASSARI

E’ il match tra Napoli e Sassari a rompere il ghiaccio di questa domenica cestistica. I padroni di casa, ultimi in classifica dopo una prima parte di stagione complessa, cercano il riscatto. Dall’altra parte del campo si trova la Dinamo, al momento in dodicesima piazza e in cerca di punti importanti per entrare in top 10. Le due formazioni scendono in campo agguerrite, con Napoli che riesce a salire in cattedra poco dopo il via. La compagine partenopea chiude il primo quarto in vantaggio per 27-11. Gli uomini di Valli si impongono anche nei dieci minuti successivi, mandando le squadre a riposo sul risultato di 51-32.

Al rientro in campo, calano le percentuali per entrambe le formazioni. Nonostante Napoli trovi il canestro con più difficoltà, Sassari non riesce ad approfittare dello scoglio rivale e rimane all’inseguimento. Con un solo parziale a disposizione, il tabellone segna 68-47. Nel corso degli ultimi minuti sul parquet, i sardi riescono a collezionare un numero importante di punti, che però non basta a raggiungere gli avversari. Il match si chiude con la vittoria di Napoli per 87-70.

VENEZIA-OLIMPIA MILANO

Poche ore più tardi, scendono in campo anche Venezia e Milano, in una partita terminata 85-72. Il primo quarto si dimostra equilibrato: entrambe le squadre riescono a costruire importanti azioni, sia in fase di attacco che di difesa. Al termine dei primi dieci minuti sul parquet, il risultato è di 21-22 in favore di Milano. Nel corso del secondo quarto Venezia aumenta i giri del motore, portandosi avanti. I padroni di casa dettano il ritmo del parziale, con l’Olimpia in difficoltà. Le formazioni vanno a riposo sul 49-43.

Quindici minuti più tardi, il gioco riprende. Il terzo parziale si dimostra equilibrato, con Venezia che firma diciotto canestri e Milano che va a segno in diciannove occasioni. La situazione avvantaggia i lagunari, che chiudono avanti anche il quarto numero tre. Il tabellone segna 67-62. Nel corso degli ultimi dieci minuti in campo, Venezia sale in cattedra e domina il finale di partita. Milano riesce ad andare a canestro solo dieci volte e gli avversari festeggiano il successo per 85-72.

SCAFATI-TRAPANI

Scafati crolla in casa contro Trapani, in un match finito per 66-83. Sin dal primo quarto, gli ospiti si impongono. Scafati si trova a inseguire, senza riuscire a rispondere alle azioni ben costruite degli avversari. Dopo i primi dieci minuti, il tabellone segna uno schiacciante 14-26. L’andamento del parziale successivo è simile: Trapani resta dominante, Scafati si dimostra nuovamente in difficoltà. Al suono della sirena che indica il termine del primo tempo, il risultato è di 26-49. Nel corso del terzo quarto, Trapani abbassa i ritmi, ma rimane ancora in vantaggio. Scafati riesce a collezionare diciannove canestri – gli avversari tredici – senza però raggiungere i rivali. Con soli dieci minuti sul parquet, il punteggio è di 45-62. Sul finale, Trapani scioglie gli ormeggi e allunga, fino ad andare a vincere per 66-83.

BRESCIA-TORTONA

La sfida tra Brescia e Tortona termina all’over time, con la vittoria degli ospiti per 98-106. La formazione casalinga controlla il gioco nella prima fase del match. Il primo quarto si conclude con Brescia in vantaggio per 23-19. Nei dieci minuti successivi, i piemontesi rimane in difficoltà. La capolista sale in cattedra e allunga le distanze. Al termine del primo tempo, il punteggio è di 52-43. Rientrati in campo dopo l’intervallo, gli uomini di Pace continuano a rimanere in vantaggio per diversi possessi. Tortona si dimostra propositiva, ma non riesce a colmare il gap con i rivali. A dieci minuti dal termine dell’incontro, Brescia è avanti per 70-60.

I tortonesi ribaltano la situazione nel corso del quarto e ultimo quarto regolamentare. Gli ospiti trovano il canestro in ventotto occasioni, mentre i padroni di casa vanno a segno in sole dieci occasioni. Al termine del tempo regolamentare, il tabellone segna 88-88: si va all’over time. Gli ultimi minuti sono decisivi per il successo di Tortona, che mette la freccia e va a conquistare il successo per 98-106.

PISTOIA-VARESE

Pistoia vince in casa contro Varese per 111-96. La partita si apre con grande equilibrio e il primo parziale finisce in parità per 28-28. Successivamente, Varese dà spettacolo nel corso del secondo parziale. Al momento dell’intervallo, il tabellone è sul 45-59. Rientrati in campo, Pistoia dà un importante colpo di reni, mette la freccia e sorpassa gli avversari. A dieci minuti dal termine dell’incontro, il risultato è di 95-73. Sul finale i pistoiesi riescono a mantenersi in vantaggio fino alla sirena, andando a vincere per 111-96.