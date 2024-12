Si alza ufficialmente il sipario sul Mondiale per Club 2024 di volley femminile: scopriamo come iniziano il torneo Conegliano e Milano. Nella notte italiana tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre si apre la competizione iridata e nelle prime due sfide sul campo del Huanglong Sports Center di Hangzhou sono impegnate proprio le due rappresentanti del Bel Paese. La Prosecco Doc Imoco Conegliano approda al Mondiale per Club in quando vincitrice della Champions League 2024, mentre la Mint Vero Volley Milano si è qualificata in quanto finalista dell’ultima Champions.

Uno splendido derby tricolore di finale che l’Italia spera di rivedere anche in questa manifestazione internazionale, ma non è affatto scontato raggiungere l’atto conclusivo ed ogni punto è importante. Le due squadre italiane non partono nello stesso girone (Conegliano nella Pool B e Milano nella Pool A), ma devono chiudere al primo posto del rispettivo raggruppamento per non incrociarsi in semifinale e dunque assicurare il trofeo all’Italia.

LE SFIDE CHE ATTENDONO CONEGLIANO

Le pantere di Daniele Santarelli, già due volte vincitrici del Mondiale per Club, volano in Cina da favorite. L’intenzione è quella di confermare il pronostico per aggiudicarsi il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa di settembre e sognare così l’en-plein di coppe in stagione. La prima avversaria di Wolosz e compagne è il Dentil Praia Clube, alla sua quarta partecipazione mondiale. La squadra brasiliana, finalista sudamericana, arriva a questa rassegna forte del primo posto nel massimo campionato brasiliano e tenterà subito l’impresa per provare a raggiungere il podio per la prima volta nella sua storia. Dopo neanche 24 ore, le gialloblù (con la cinese Zhu Ting che gareggerà in casa) torneranno in campo per sfidare le vietnamite del LP Bank Ninh Binh, mentre l’ultima sfida del girone si svolgerà contro le giapponesi del NEC Red Rockets. Di seguito, il calendario di Conegliano.

MARTEDÌ 17 DICEMBRE

5:30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube (Pool B)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

2:00 Prosecco Doc Imoco Conegliano-LP Bank Ninh Binh (Pool B)

VENERDÌ 20 DICEMBRE

8:00 Prosecco Doc Imoco Conegliano-NEC Red Rockets Kawasaki (Pool B)

LE SFIDE CHE ATTENDONO MILANO

Le ragazze di Stefano Lavarini, terze al termine del girone di andata della regular season, scendono in campo per provare ad agguantare un’altra finale prestigiosa. La forma non è ancora ottimale, ma sono tornate a disposizione giocatrici come Elena Pietrini e Paola Egonu che indubbiamente possono dare un apporto importante alla squadra. Anche per le meneghine la prima avversaria è brasiliana: si tratta del Gerdau Minas, trionfatrici nel torneo sudamericano e attualmente seconde nella classifica del campionato nazionale. Il giorno successivo toccherà invece alle padrone di casa del Tianjin Bohai Bank, mentre l’ultimo match del girone vedrà le meneghine sfidare lo Zamalek Sporting Club, che porta per la prima volta l’Egitto al Mondiale per Club. Di seguito, il calendario completo di Milano.

MARTEDÌ 17 DICEMBRE

2:00 Gerdau Minas-Numia Vero Volley Milano (Pool A)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

12:30 Tianjin Bohai Bank-Numia Vero Volley Milano (Pool A)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

12:30 Numia Vero Volley Milano-Zamalek Sporting Club (Pool A)

CHI PASSA IL TURNO?

Le otto squadre partecipanti iniziano il torneo suddivise in due raggruppamenti da quattro ciascuno, da disputare all’italiana (ogni club giocherà tre partite). Al termine dei gironi, le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alle semifinali, dove la prima della pool A incontrerà la seconda della pool B e la prima della pool B se la vedrà con la seconda della pool A. Le terze e quarte classificate dei due gironi saranno invece eliminate. Le vincitrici delle semifinali si sfideranno poi nella finalissima per il titolo, mentre le perdenti si giocheranno il gradino più basso del podio nella finale per il terzo posto.

Ma come si definisce la classifica dei gironi? Il primo criterio è il numero di vittorie. In caso di parità, la migliore squadra sarà quella con il maggior numero di punti. Il sistema di punteggio, come di consueto, prevede 3 punti per una vittoria in tre o quattro set, 2 punti per un successo al tie-break, 1 punto per una sconfitta al quinto set e 0 punti in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3. Qualora persistesse la parità, si guarderà prima il quoziente set (divisione tra il numero di set vinti e dei set persi) e poi il quoziente punti (divisione tra punti fatti e punti subiti nell’arco di tutti i set giocati). In caso di ulteriore parità tra due formazioni, la migliore in classifica sarà la squadra che ha vinto lo scontro diretto.