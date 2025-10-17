Tre vittorie e due sconfitte nel girone per le azzurre di D’Aniello: decisive la vittoria a tavolino sulla Germania e il 3-0 all’Olanda. Ora la sfida al Brasile per un posto in finale.

La Nazionale femminile di sitting volley chiude con il sorriso la fase a gironi della World Cup di Fort Wayne. Le azzurre di Pasquale D’Aniello hanno terminato al quarto posto in classifica generale, grazie a tre successi (contro USA, Olanda e Germania a tavolino) e due sconfitte (con Canada e Brasile). Risultato che vale l’accesso alla semifinale contro il Brasile, in programma questa sera alle 21.30 ora italiana.

Il cammino nel girone ha regalato emozioni forti: dall’impresa all’esordio contro gli Stati Uniti (3-2 in rimonta) alla vittoria netta sull’Olanda (3-0), passando per lo stop contro Canada (1-3) e Brasile (0-3). La vittoria a tavolino contro la Germania ha infine consolidato la qualificazione tra le prime quattro.

La classifica finale ha visto il Brasile dominare con 15 punti, seguito da USA (10), Canada (9), Italia (8), Germania (2) e Olanda (1).

Le semifinali sono in programma oggi: alle 19.30 USA-Canada, a seguire Brasile-Italia alle 21.30. Le partite sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Turnstone Center.

Le azzurre, campionesse d’Europa in carica, inseguono ora il sogno della finale mondiale.