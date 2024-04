Volley, Velasco assicura: “Alle Olimpiadi di Parigi 2024 ci saremo”

“Alle Olimpiadi ci saremo, a meno che non vada malissimo la Nations League“. Lo ha assicurato Julio Velasco, ct della Nazionale femminile di volley, in occasione dell’evento organizzato da Il Foglio allo stadio di San Siro. “Ho già fatto un’esperienza con gli uomini nel 1997 e ora voglio provare con le donne, che non hanno mai ottenuto grandi risultati ai Giochi Olimpici” ha aggiunto.

Presente all’evento anche il ct della Nazionale di pallavolo maschile Fefé De Giorgi, che ha dichiarato: “La maglia azzurra è la cosa più importante: non c’è nulla se non l’onore, il piacere e l’energia che danno quei colori. I ragazzi sentono la responsabilità di rappresentare un paese quando indossano questa maglia, ma sta anche a noi alimentarlo. A volte qualcuno può pensare che essere in nazionale e vestire l’azzurro può essere una sorta di abbellimento. Non è così: è un piacere ma anche una responsabilità“.