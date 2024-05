Volley maschile, Italia in partenza per il Brasile: comincia la VNL 2024

E’ prevista per la serata di venerdì la partenza degli azzurri di Ferdinando De Giorgi per il Brasile. Dopo l’allenamento presso il CPO Giulio Onesti, la squadra si recherà infatti all’aeroporto di Roma Fiumicino per imbarcarsi su un volo direzione Rio de Janeiro. In Sud America si disputerà, dal 22 al 26 maggio, la VNL, tappa fondamentale per l’Italia in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gli azzurri, reduci dalle amichevoli vinte contro Serbia e Turchia, affronteranno Germania, Iran, Giappone e i padroni di casa del Brasile nell’impianto del Ginásio do Maracanãzinho di Rio. Obiettivo acquisire punti importanti nella fase preliminare per garantire alla squadra la posizione utile nel ranking per conquistare uno dei pass ancora non assegnati per i Giochi.

Sono 14 gli azzurri convocati da Fernando De Giorgi, affiancato da Massimo Caponeri (2° Allenatore), Nicola Giolito (Preparatore Atletico e Allenatore), Vittorio Sacripanti (Dirigente Accompagnatore), Giacomo Giretto (Team Manager), Giuliano Bergamaschi (Pedagogista), Piero Benelli (Medico), Sebastiano Cencini e Francesco Alfatti (Fisioterapisti), Ivan Contrario (Scoutman). Di seguito l’elenco completo.

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Centrali: Roberto Russo, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Simone Anzani.

Schiacciatori: Luca Porro, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.