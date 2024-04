Volley maschile, il ct Ferdinando De Giorgi rinnova: guiderà la Nazionale fino al 2026

Prosegue il matrimonio tra Ferdinando De Giorgi e l’Italvolley maschile. Come si legge in una nota ufficiale, nel Consiglio Federale tenutosi quest’oggi a Cagliari il presidente Manfredi ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per prolungare l’avventura del tecnico pugliese sulla panchina della Nazionale fino al 2026. Il ct, che nei prossimi mesi guiderà i suoi ragazzi in Nations League con l’obiettivo di centrare la qualificazione olimpica per Parigi 2024, avrà poi modo di porsi altri obiettivi: la difesa del titolo iridato nel 2025 e gli Europei ancora in casa nel 2026. “Siamo davvero felici per il rinnovo di Fefè sulla panchina azzurra – il commento del presidente Giuseppe Manfredi – Oltre ai fantastici risultati conquistati, De Giorgi rispecchia perfettamente lo stile e l’immagine che vogliamo dare della nazionale italiana. Non è un caso la straordinaria ondata di affetto che gli appassionati hanno manifestato durante gli ultimi Europei, così come in altre occasioni. L’obiettivo è continuare quest’avventura, che finora ha regalato grandissime gioie a tutto il movimento della pallavolo italiana”.

“Sono felice per la fiducia accordatami dal Presidente e dal Consiglio Federale – le parole del ct Fefè De Giorgi – Da parte mia c’era grande voglia di continuare assieme questo percorso, basato sulla progettualità e sui giovani. In questi anni è stato creato un gruppo di lavoro con atleti che hanno grandi margini di miglioramento e l’idea di poter proseguire un’avventura, fino ad ora ricca di soddisfazioni, mi gratifica molto. Ringrazio per la fiducia riposta in me, continueremo a lavorare con il massimo impegno per ottenere i migliori risultati possibili e trasmettere sempre valori positivi.”