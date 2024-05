Volley maschile, De Giorgi verso la VNL: “Subito con i migliori per ottenere pass olimpico”

Il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, in occasione della presentazione della stagione 2024 delle nazionali azzurre, giovanili e seniores, al Belvedere di Palazzo Lombardia ‘Silvio Berlusconi’ di Milano, ha parlato del suo piano in vista della Volley Nations League: “È un piacere essere qui oggi. Noi non ci siamo qualificati per i Giochi ad ottobre scorso, a questo punto dobbiamo ottenere la qualificazione il prima possibile durante la VNL. Partiremo quindi già dalle prime settimane con i migliori azzurri in campo per ottenere la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024″.

I pass olimpici si possono ottenere anche mediante i punti del ranking ma ‘Fefé‘ taglia corto: “Ottenuta la qualificazione potremo poi programmare al meglio tutto il resto della nostra attività. Il calcolo del ranking è complicatissimo e come ha già detto Velasco meglio pensare di vincerle tutte”.

“Noi dovremo fare un passo alla volta e pensare partita dopo partita. La differenza poi la farà il lavoro in palestra, il lavoro quotidiano inteso come superamento dei limiti è fondamentale per migliorare e vincere la partita. È questa mentalità che cerco di inculcare nei ragazzi”, prosegue il ct spiegando la sua ricetta per arrivare a conquistare l’obiettivo Olimpiadi.

Il ct azzurro conclude parlando dei ragazzi che faranno parte della spedizione e ripone in loro tutta la sua fiducia definendoli ‘un gruppo fantastico’: “Nella lista dei 30 per la VNL ci sono i ragazzi che oggi ho ritenuto i più utili alla causa. Finita la VNL tirerò una linea e certamente se necessario cambierò qualche scelta. La nazionale maschile ha raggiunto altissimi livelli e traguardi. La parte più impegnativa ora sarà mantenere l’Italia su un livello molto alto. Sono molto fiducioso dei nostri mezzi e soprattutto dei ragazzi che alleno. Come ho detto già in altre occasioni sono felice di poter proseguire anche dopo i Giochi di Parigi il mio lavoro con la nazionale e con questo gruppo fantastico di ragazzi”.