Volley maschile: a Cavalese esordio stagionale per l’Italia di De Giorgi contro la Serbia

L’Italia maschile di volley è pronta per l’esordio stagionale. Dopo due settimane intense di lavoro tra Roma e la Val di Fiemme, la nazionale di De Giorgi sfida la Serbia a Cavalese, domenica 12 maggio alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz. Successivamente, nella giornata di lunedì, ecco la Turchia come secondo impegno per gli azzurri. Per entrambe le sfide prevista la diretta tv su Rai Sport. In questo modo, il ct potrà testare lo stato di forma dei sui ragazzi in vista della Nations League, che prevede dodici partite decisive per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, non ancora ottenuta dalle due Italvolley.

Parla Francesco Recine, che giocherà in Giappone il prossimo anno: “Abbiamo iniziato a lavorare due settimane fa con un gruppo un po’ ristretto e senza i nostri compagni che sono stati impegnati nelle varie competizioni fino alle fasi conclusive, ma sono stati comunque giorni di lavoro intenso con poco riposo; ora però ci siamo davvero tutti e il livello di sta alzando giorno dopo giorno in vista di queste prime due amichevoli che ci daranno i primi feedback sul nostro stato di preparazione. Serbia e Turchia sono davvero due ottime squadre che non hanno bisogno di molte presentazioni con giocatori di esperienza, molti dei quali giocano nel nostro campionato o lo hanno fatto in passato. Saranno due amichevoli chiave in vista di questa VNL che mai come quest’anno sarà fondamentale per il prosieguo della nostra stagione. Dovremo affrontare l’impegno senza ansia, consci dell’importanza di ogni singola partita, ma giocando con la consapevolezza che sarà importante crescere e migliorare giorno dopo giorno. Abbiamo l’obiettivo di mantenere standard elevati con costanza avendo ben chiaro il nostro obiettivo. Le Olimpiadi sono il sogno di ogni sportivo e farò di tutto per farmi trovare pronto tutte le volte che sarò chiamato a dare il mio contributo; ho iniziato il mio percorso con questo gruppo e mi farebbe piacere chiudere il cerchio e questo ciclo olimpico. Per me sarebbe gratificante”.