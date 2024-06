Volley, Italia maschile in Canada: due amichevoli prima della week 2 di Nations League

L’Italia del volley maschile è in Canada, dove la settimana prossima disputerà la week 2 di Nations League in quel di Ottawa. E per prepararsi all’importantissimo appuntamento, decisivo per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, gli azzurri, che si trovano per il momento a Gatineau, nel Quebec, giocheranno due amichevoli proprio contro la nazionale locale delle foglie d’acero, guidata dalla vecchia conoscenza della pallavolo italiana, Tuomas Sammelvuo. Quest’oggi, invece, lavoro con i pesi in palestra e con la palla per gli azzurri guidati da Fefé De Giorgi.

A fare il punto della situazione è capitan Simone Giannelli: “Sicuramente la week 1 in Brasile ci ha dato delle informazioni su quello che abbiamo fatto in campo, dal punto di vista proprio tecnico, quindi cose fatte bene e cose fatte così e così. Sicuramente ci ha dato informazioni buone per adesso. Per allenarci non abbiamo tantissimo tempo, però quello che facciamo in campo adesso cerchiamo di riproporlo, in vista della prossima settimana, cercando di migliorare quegli aspetti che non sono andati così tanto bene a Rio. È normale che sia così, perché sappiamo che competizione è la VNL, sappiamo la difficoltà, lo è anche per gli altri, quindi siamo sereni, però ovviamente siamo ambiziosi e vogliamo cercare di continuare a migliorare le nostre cose. Questo è il nostro percorso, è un percorso di miglioramento, tutti quanti insieme stiamo spingendo verso un’unica direzione e sicuramente quella del miglioramento è la nostra via. La pazienza sicuramente è qualcosa che dobbiamo mantenere, è un qualcosa che ci ha tenuto aggrappati in certe situazioni, secondo me possiamo sfruttarla ancora di più in certi momenti della partita. Si è visto contro il Brasile, nel primo set e nel terzo ci siamo fatti un po’ prendere dal momento e loro sono scappati via, quello è un qualcosa che cerchiamo di migliorare per star sempre attaccati agli avversari anche quando siamo sotto. Qui in Canada sarà una settimana molto molto tosta, contro avversari molto toste. Sicuramente ci piace e mi piace, perché è un momento di crescita per noi. Quando giochi contro squadre così forti, come lo è stato anche nella week 1, è sempre un momento di crescita per tutti quanti, ti mettono davanti delle situazioni di difficoltà e quelle sono le situazioni che ti fanno crescere. Staremo lì, saldi, pazienti, volenterosi e con il nostro sogno bene in mente. Andiamo avanti spavaldi e cerchiamo di fare il meglio le nostre cose, quello che è successo è successo, è passata la week 1, adesso basta, ci serve ancora per continuare a studiare cosa non abbiamo fatto così bene e cosa invece mantenere. Affronteremo la week 2 cercando di interpretare, partita per partita sicuramente, il meglio della nostra pallavolo, cercando di mettere in difficoltà i nostri avversari, cercando di portare a casa più punti possibili”.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LA WEEK 2 IN CANADA

3. Francesco Recine (Schiacciatore), 5. Alessandro Michieletto (Schiacciatore), 6. Simone Giannelli (Palleggiatore), 7. Fabio Balaso (Libero), 8. Riccardo Sbertoli (Palleggiatore), 11. Giovanni Sanguinetti (Centrale), 14. Gianluca Galassi (Centrale), 15. Daniele Lavia (Schiacciatore), 16. Yuri Romanò (Opposto), 17. Simone Anzani (Centrale), 19. Roberto Russo (Centrale), 23. Alessandro Bovolenta (Opposto), 28. Gabriele Laurenzano (Libero), 31. Luca Porro (Schiacciatore). Coach Ferdinando De Giorgi