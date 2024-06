Volley, Italia femminile ko col Brasile. Velasco: “Nel finale la squadra è caduta in un buco”

“È stata una partita dai momenti diversi, avevamo iniziato male come con la Polonia e poi abbiamo di perso nuovamente 26-24. Eravamo riusciti a rimontare il Brasile, ma alla fine loro hanno fatto meglio, dopo nel secondo e terzo set abbiamo giocato bene, mettendoli in grossa difficoltà. Nel quarto, dopo un avvio difficile, siamo andati avanti 17-14, però da lì in poi c’è stata una grande reazione del Brasile e un calo nostro, con errori e contrattacchi giocati male. La squadra è caduta in un buco e questo ci ha condizionato anche nel tie-break”. Lo ha detto il ct della Nazionale di volley femminile, Julio Velasco, dopo la sconfitta al tie-break delle azzurre contro il Brasile a Macao: “Nei set che abbiamo vinto la percentuale in ricezione è stata molto buona, mentre in altri momenti abbiamo sofferto la loro battuta, ci sono stati problemi anche sulla palla staccata, non siamo riusciti a passare contro il loro muro-difesa. La nostra è una squadra che sta lavorando insieme da circa una settimana e mezza, abbiamo perso 3-2 con il Brasile che è una delle formazioni migliori e queste sono le partite che ci devono dare dei feedback su cosa è necessario migliorare. Dobbiamo imparare dalle formazioni a noi superiori, in maniera da arrivare al loro livello e più avanti magari batterli nelle Finali della Volleyball Nations League, così come alle Olimpiadi. Domani ci aspetta una gara completamente diversa, considerate le caratteristiche della Cina. Bisognerà prepararsi al meglio e cercare di riprenderci velocemente”.

Ai canali della FIPAV ha parlato anche Anna Danesi: “Al di là del risultato, penso sia stata comunque una grande partita, si vede che entrambe le squadre sono ancora un po’ in fase di rodaggio. La mia speranza è che questa sfida, con il risultato ribaltato, possa essere la finale Olimpica. Oggi abbiamo fatto vedere buone cose, altre un po’ meno, ma sono convinta che siamo in grado di aggiustarle benissimo. C’è un po’ di rammarico per il quarto set, abbiamo sbagliato cinque battute ed è poi difficile ovviamente recuperare, anche nel primo set eravamo partite un po’ contratte. Sarà importante sbagliare meno battute nelle prossime partite.

Dobbiamo prendere gli aspetti positivi, abbiamo fatto vedere delle cose bellissime, dominando a tratti la partita. Nel quinto set potevamo fare sicuramente meglio. Adesso dobbiamo lavorare per sistemare alcune cose, però in generale sono soddisfatta di quello che abbiamo fatto. Domani ci aspetta una sfida molto importante, la Cina è una squadra forte che, però in questo momento ha dei limiti e dovremo approfittarne. Loro possono contare su delle attaccanti di posto 4 di alto livello e perciò sarà importante limitarle, così come lavorare bene contro i centrali che sono alti e tosti”.