Volley, il ct Velasco ufficializza le 30 azzurre per la Nations League 2024: tornano Bosetti e De Gennaro

L’Italvolley femminile si prepara alla Nations League 2024, primo appuntamento internazionale della stagione e quest’anno ancora di più una tappa fondamentale nel percorso della Nazionale guidata ora dal nuovo ct Velasco. Il tradizionale torneo quest’anno assegnerà infatti anche gli ultimi punti utili per il ranking mondiale che qualifica alle prossime Olimpiadi di Parigi. L’Italia è a un passo dal centrare l’obiettivo, essendo quinta nel world ranking con 338,7 punti, ma per la matematica bisognerà attendere proprio la competizione che prenderà il via per le Azzurre il prossimo 14 maggio contro la Polonia in Turchia. Dopo gli impegni ad Antalya, l’Italia giocherà la Week 2 a Macao e la Week 3 in Giappone, prima dell’eventuale fase finale in Thailandia. Il commissario tecnico ha comunicato quest’oggi la lista delle 30 atlete della nazionale italiana femminile che saranno utilizzabili per la Volleyball Nations League 2024. Da segnalare l’atteso ritorno di Caterina Bosetti e Monica de Gennaro, escluse la scorsa estate dall’ex ct Mazzanti.

L’ITALIA PER LA NATIONS LEAGUE 2024

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Bosio, Alessia Orro, Giulia Gennari.

Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Stella Nervini, Myriam Sylla, Rebecca Piva, Loveth Omoruyi, Martina Bracchi, Gaia Giovannini.

Centrali: Marina Lubian, Linda Nwakalor, Anna Danesi, Alessia Mazzaro, Sara Bonifacio, Sarah Fahr, Yasmina Akrari, Emma Graziani, Benedetta Sartori.

Opposti: Sylvia Nwakalor, Paola Egonu, Camilla Mingardi, Ekaterina Antropova.

Liberi: Ilaria Spirito, Monica De Gennaro, Eleonora Fersino, Ilenia Moro.