Si è tenuto nella mattinata italiana a Bankgok, in Thailandia, il sorteggio dei Mondiali 2025 di volley femminile, in programma in quattro località thailandesi (Chiang Mai, Bangkok, Phuket e Nakhon Ratchasima) dal 22 agosto al 7 settembre 2025. C’era grande attesa per scoprire le avversarie nella fase a gironi dell’Italia di Julio Velasco, campionessa olimpica in carica, che è stata inserita nella Pool B. Andiamo dunque a scoprire i quattro gruppi e quali nazionali hanno pescato le azzurre.

Il girone dell’Italia

ITALIA

Belgio

Cuba

Slovacchia

Gli altri gironi

POOL A

Thailandia

Olanda

Svezia

Egitto

POOL C

Brasile

Porto Rico

Francia

Grecia

POOL D

Stati Uniti

Repubblica Ceca

Argentina

Slovenia

POOL E

Turchia

Canada

Bulgaria

Spagna

POOL F

Cina

Repubblica Dominicana

Colombia

Messico

POOL G

Polonia

Germania

Kenya

Vietnam

POOL H

Giappone

Serbia

Ucraina

Camerun

Il regolamento dei Mondiali

La formula prevede una fase a gironi, con le prime due classificate di ogni pool che accedono alla fase finale. Quest’ultima prevede invece un tabellone a eliminazione diretta con ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, finale per il terzo posto e finale.

Per quanto riguarda il girone, se il risultato finale è di 3-0 o 3-1 vengono assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta. Se invece risultato finale è di 3-2 sono assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta. Di seguito infine i criteri che determineranno l’ordine del posizionamento in classifica:

Numero di partite vinte

Punti

Ratio dei set vinti/persi

Ratio dei punti realizzati/subiti

Risultati degli scontri diretti

I risultati dell’Italia ai Mondiali