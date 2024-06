Vnl Finals: Azzurri a Lodz, venerdì i quarti di finale con la Francia

Primo allenamento in terra polacca per l’Italia, all’Atlas Arena di Lodz, in vista dei quarti di finale di Volleyball Nations League, in programma venerdì alle 17.00 contro la Francia. Reduci dalla week 3 di VNL, il gruppo, formato da 14 dei 16 presenti a Lubiana, è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri a Varsavia con un volo diretto da Lubiana per poi spostarsi a Lodz, sede delle Finals. L’Italia, che ha concluso la Fase Preliminare in terza posizione con 9 vittorie e 27 punti, incontrerà per la seconda volta in VNL la Francia di Andrea Giani. Le scelte di De Giorgi per le Finals sono ricadute sul gruppo presente a Lubiana, facendo a meno di Falaschi e Cortesia, mentre sono 24 gli atleti coinvolti in questa Volleyball Nations League dei 30 nella lista iniziale, tutti comunque coinvolti nel lungo lavoro svolto a Cavalese, col concetto di un unico grande gruppo azzurro.

“Arriviamo in Polonia con il gruppo che ha giocato nella terza settimana a Lubiana e ci arriviamo con il piacere di giocare, di essere parte di questa finale di VNL, di poter giocare un Quarto di Finale che sarà sicuramente molto impegnativo ma con il gusto, veramente la soddisfazione di dare il massimo”, spiega il Ct azzurro Fefè De Giorgi.

“Credo che il gruppo che a Lubiana ha giocato, può aver imparato sicuramente qualcosa rispetto anche alle partite con squadre un pochino più impegnative e faremo tesoro di quello che che abbiamo fatto lì in modo tale da poter esprimere e giocarci tutte le nostre possibilità. È una partita secca, quindi credo che è importante approcciare con la giusta mentalità e poi chiaramente metterci anche la tecnica all’interno di questa partita. In queste Finals le favorite più o meno sono sempre le stesse. Sicuramente la Polonia, che ha la possibilità, con il roster che si ritrova, soprattutto in queste manifestazioni lunghe, di gestire tanti giocatori senza perdere qualità. Però credo che ci siano molte squadre che possono puntare in alto. I quarti sono sempre il passaggio tosto per tutti se passi i quarti poi giochi per le medaglie e quindi credo che saranno partite impegnative per tutti”, conclude il commissario tecnico della Nazionale maschile.