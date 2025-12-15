La Roma di Gian Piero Gasperini l’ha fatto ancora: è andata in vantaggio, sbloccando il match, e poi ha alla fine conquistato la vittoria.

La Roma non ha sbagliato in casa, nel posticipo di questa giornata di Serie A, e contro il Como di Fabregas ha vinto di misura guadagnando altri tre punti in classifica.

Roma, contro il Como finisce 1-0: la decide Wesley

È bastato un solo gol alla Roma, gol segnato da Wesley, per decidere il match e vincere contro il Como in casa propria nella Capitale.

Gasperini riesce a dominare il gioco di Fabregas e a conquistare tre nuovi punti preziosissimi per la classifica di Serie A. Svilar chiude la saracinesca, il brasiliano poi ci mette la firma con la rete: i giallorossi salgono così a quota 30 punti e al quarto posto in classifica.