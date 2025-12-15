Dal 15 al 21 dicembre una maratona di pallacanestro tra Stati Uniti, Italia ed Europa: regular season NBA, campionato italiano e doppio turno continentale per l’Eurolega, con una programmazione ricchissima di dirette, studi e approfondimenti su Sky e in streaming su NOW.

La settimana dal lunedì 15 a domenica 21 dicembre offre agli appassionati una vera e propria full immersion nel basket mondiale. Su Sky e NOW si alternano NBA, Serie A Unipol, Eurolega ed Eurocup, con un palinsesto che accompagna il pubblico ogni giorno, dal grande basket americano alle sfide decisive dei tornei europei, passando per i big match del campionato italiano.

Un calendario fitto, pensato per raccontare tutte le anime della pallacanestro: stelle NBA, club storici d’Europa e protagonisti del basket tricolore.

NBA – Regular Season

Notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre

Boston Celtics – Detroit Pistons – ore 01:00

Houston Rockets – Denver Nuggets – ore 03:30

Notte tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre

Detroit Pistons – Dallas Mavericks – ore 02:30

Notte tra sabato 20 e domenica 21 dicembre

Houston Rockets – Denver Nuggets – ore 23:00

Notte tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre

Miami Heat – New York Knicks – ore 24:00

Serie A Unipol – 12ª giornata

Domenica 21 dicembre

Venezia – Napoli – ore 16:00

Lunedì 22 dicembre

Virtus Bologna – Brescia – ore 20:30

Eurolega – 16ª giornata

Martedì 16 dicembre

Fenerbahce – Panathinaikos – ore 18:45

Hapoel Tel Aviv – Stella Rossa – ore 20:05

Olimpia Milano – Real Madrid – ore 20:30

Mercoledì 17 dicembre

Partizan Belgrado – Virtus Bologna – ore 20:30

Eurolega – 17ª giornata

Giovedì 18 dicembre

Panathinaikos – Hapoel Tel Aviv – ore 20:15

Olimpia Milano – Fenerbahce – ore 20:30

EuroCup – 11ª giornata

Martedì 16 dicembre

Trento – Buducnost – ore 20:00

Mercoledì 17 dicembre