La settimana del grande basket su Sky e NOW: NBA, Serie A Unipol ed Eurolega in primo piano
Dal 15 al 21 dicembre una maratona di pallacanestro tra Stati Uniti, Italia ed Europa: regular season NBA, campionato italiano e doppio turno continentale per l’Eurolega, con una programmazione ricchissima di dirette, studi e approfondimenti su Sky e in streaming su NOW.
La settimana dal lunedì 15 a domenica 21 dicembre offre agli appassionati una vera e propria full immersion nel basket mondiale. Su Sky e NOW si alternano NBA, Serie A Unipol, Eurolega ed Eurocup, con un palinsesto che accompagna il pubblico ogni giorno, dal grande basket americano alle sfide decisive dei tornei europei, passando per i big match del campionato italiano.
Un calendario fitto, pensato per raccontare tutte le anime della pallacanestro: stelle NBA, club storici d’Europa e protagonisti del basket tricolore.
NBA – Regular Season
Notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre
Boston Celtics – Detroit Pistons – ore 01:00
Houston Rockets – Denver Nuggets – ore 03:30
Notte tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre
Detroit Pistons – Dallas Mavericks – ore 02:30
Notte tra sabato 20 e domenica 21 dicembre
Houston Rockets – Denver Nuggets – ore 23:00
Notte tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre
Miami Heat – New York Knicks – ore 24:00
Serie A Unipol – 12ª giornata
Domenica 21 dicembre
Venezia – Napoli – ore 16:00
Lunedì 22 dicembre
Virtus Bologna – Brescia – ore 20:30
Eurolega – 16ª giornata
Martedì 16 dicembre
Fenerbahce – Panathinaikos – ore 18:45
Hapoel Tel Aviv – Stella Rossa – ore 20:05
Olimpia Milano – Real Madrid – ore 20:30
Mercoledì 17 dicembre
Partizan Belgrado – Virtus Bologna – ore 20:30
Eurolega – 17ª giornata
Giovedì 18 dicembre
Panathinaikos – Hapoel Tel Aviv – ore 20:15
Olimpia Milano – Fenerbahce – ore 20:30
EuroCup – 11ª giornata
Martedì 16 dicembre
Trento – Buducnost – ore 20:00
Mercoledì 17 dicembre
Venezia – Bahcesehir – ore 20:00