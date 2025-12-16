Ecco alcuni degli eventi più interessanti per quel che riguarda la giornata di martedi, tanto sport tv in oggi e tanti impegni.

Non ci sono eventi di calcio o di tennis ma il programma odierno prevede comunque tanto sport in tv nella giornata di oggi martedi 16 Dicembre 2025. Un programma che vede tanto sci alpino a partire dalla discesa libera maschile che andrà in scena nella tarda mattinata, poi sport invernali ed anche altri sport come ad esempio basket.

Sport oggi in tv, ecco il programma di oggi

Un programma interessante quello di martedi 16 Dicembre e tanti eventi in procinto che andranno avanti nella giornata odierna, ecco il programma con i match odierni:

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo in Val Gardena: prima prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Dubai vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

17.30 Volley, Mondiali 2025 per club: Sir Sicoma Monini Perugia vs Swehly Sports Club – Diretta streaming su VBTV, DAZN.

17.30 Skicross, Coppa del Mondo ad Arosa (Svizzera): finali uomini/donnne – Diretta tv dalle 19.05 su RaiSport HD; in streaming dalle 19.05 su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

17:45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Courchevel (Francia): prima manche slalom femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

18.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Lietkabelis vs Chemnitz – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

18.30 Basket, EuroCup 2025-2026: Cedevita Olimpija vs Hapoel Jerusalem – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

18.30 Basket, Champions League 2025-2026: Tofas vs Trapani – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Basket, Eurolega 2025-2026: Fenerbahce vs Panatinaikos – Diretta tv su Sky Sport Mix (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

19.00 Calcio, Coppa del Re 2025-2026: Deportivo La Coruna vs Maiorca – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Trento vs Buducnost – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.05 Basket, Eurolega 2025-2026: Hapoel Tel Aviv vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.15 Basket, Eurolega 2025-2026: Olympiakos vs Valencia – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Olimpia Milano vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Courchevel (Francia): seconda manche slalom femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

21.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Paris vs Barcellona – Diretta streaming su EuroLeague Tv.