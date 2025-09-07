A Bangkok le azzurre di Julio Velasco, già regine olimpiche, piegano la squadra di Daniele Santarelli al tie-break. Decisiva Paola Egonu.

L’Italvolley femminile torna sul tetto del mondo dopo 23 anni. Le azzurre di Julio Velasco, campionesse olimpiche in carica, hanno battuto in finale la Turchia dell’italiano Daniele Santarelli per 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8) conquistando il secondo titolo mondiale della storia, dopo quello del 2002.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La finale è stata una battaglia infinita, con le due squadre a rispondersi colpo su colpo. L’Italia ha aperto bene, chiudendo il primo set 25-23 grazie agli errori di Vargas, ma ha subito il ritorno turco nel secondo parziale (13-25). Nel terzo set la svolta: equilibrio fino al 24-24, poi ci ha pensato Paola Egonu con un punto e un ace a siglare il 26-24 azzurro. La Turchia ha reagito nel quarto (19-25), rimandando tutto al tie-break.

Nell’ultimo set l’Italia ha preso subito due punti di vantaggio (9-7), allungando fino al 15-8 che ha certificato il trionfo. Festa grande a Bangkok per un gruppo che ha saputo confermare il titolo olimpico con una nuova impresa mondiale.