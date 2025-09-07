Il pilota Red Bull domina il GP d’Italia 2025 davanti alle due McLaren. Ferrari in zona punti con Leclerc e Hamilton, ritiri per Alonso e Hulkenberg.

Max Verstappen torna a vincere e lo fa nel modo migliore: dominando il Gran Premio d’Italia 2025. Sul circuito di Monza l’olandese della Red Bull ha tagliato il traguardo con oltre 20 secondi di margine sulle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, che restano comunque protagonisti assoluti del Mondiale.

La Ferrari piazza Charles Leclerc al quarto posto dopo una gara in rimonta, mentre Lewis Hamilton chiude sesto, alle spalle della Mercedes di George Russell. Bene Alexander Albon (Williams), settimo, con Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) ottavo davanti ad Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), penalizzato di 10 secondi. A chiudere la top ten Isack Hadjar (Racing Bulls).

Ordine di arrivo – GP d’Italia 2025

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Alexander Albon (Williams)

8. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

9. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

10. Isack Hadjar (Racing Bulls)

11. Carlos Sainz (Williams)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Yuki Tsunoda (Red Bull)

14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Pierre Gasly (Alpine)

17. Franco Colapinto (Alpine)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

Ritirati: Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Kick Sauber).