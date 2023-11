Volley, Superlega 2023/24: tie break decisivo per Monza, Piacenza piegata 3-2

Nel settimo turno della Superlega 2023/24 è la Mint Vero Volley Monza a vincere il posticipo contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I padroni di casa hanno rimontato da 2-1 sotto e portato a casa il match al tie break. Il primo set scorre via in equilibrio fino al 20 pari. Poi salgono in cattedra i due cubani di Piacenza Leal e Simon e, con l’aiuto anche di Lucarelli, consegnano il set alla formazione ospite per 25-22. Nel secondo parziale arriva la reazione della squadra di casa con un Maar sugli scudi che propizia l’allungo. Monza regge bene e mantiene il vantaggio fino alla fine, con il secondo set che si conclude 25-21 e riporta la gara in parità.

Nel terzo set fa gara di testa Piacenza, ma Monza rimane sempre a contatto grazie soprattutto a Maar e Takahashi. Sul 19-18 però Lucarelli infila una serie al servizio e la Gas Sales chiude 25-19. Nel quarto set Loeppky parte fortissimo e manda avanti la Vero Volley, ma gli ospiti riescono a ricucire lo strappo e a mettere anche la testa avanti. Il canadese però è caldissimo, Cachopa lo cavalca e i padroni di casa riescono a portare a casa il set 25-20, anche grazie all’aiuto a muro di un solido Di Martino. Nel tie break parte meglio la squadra di casa con Loeppky e Takahashi scatenati. Dopo una serie di errori da entrambe le parti Monza sfrutta il secondo match point e chiude 15-12. Con questa vittoria la formazione guidata da Eccheli supera Piacenza in classifica e si issa al terzo posto con 5 vittorie e 2 sconfitte.