Juventus-Inter 1-1, Rabiot: “Scudetto? Possiamo farcela, serve consapevolezza. Oggi buon risultato”

Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Dazn nell’immediato post-partita di Juventus-Inter 1-1, posticipo della tredicesima giornata della Serie A 2023/2024. Per il centrocampista bianconero il risultato del big match dello Stadium non è da buttare: “Non è semplice affrontare l’Inter, è un buon risultato e avremo altre occasioni per fare i tre punti – spiega il francese – Sul loro gol dovevamo fare meglio, siamo usciti troppo e loro davanti sono forti. Saremmo dovuti essere più cattivi su Lautaro.” Rabiot sottolinea anche l’importanza del gol di Vlahovic: “Serve molto a Dusan per la fiducia, è un giocatore importante di cui abbiamo bisogno.” Infine una battuta sullo Scudetto: “Possiamo farcela, è quello che ci diciamo tra noi nello spogliatoio. L’obiettivo è provare a vincerlo, serve questa consapevolezza.”