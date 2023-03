Volley, Playoff Superlega 2022/2023: Verona e Modena battono Civitanova e Piacenza al quinto set

Nella giornata di oggi si sono giocate le gare-2 valide per i playoff di Superlega 2022/2023. Verona batte Civitanova in rimonta al quinto set, 24-26 25-20 20-25 25-23 15-11, in casa e si porta in vantaggio 2-0 nella serie. La Lube si butta via dopo essere stata in vantaggio 22-20 nel quarto set, poi perso, si fa rimontare dai padroni di casa e perde nel tie break mettendosi nei guai da sola. Zaytsev e compagni non riescono quindi a rimediare alla sconfitta 3-0 in casa della prima partita della serie e ora saranno chiamati alla vittoria in gara-3 domenica 26 alle 18 in casa se non vorranno abbandonare i Playoff.

Modena batte Piacenza per la seconda volta al quinto set, 19-25 25-21 22-25 25-21 15-13, e si porta sul 2-0 nella serie vincendo entrambe le partite al tie break decisivo. Modena ribalta il fattore casa vincendo in casa di Piacenza, che dopo il quarto set perso ha accusato il colpo cedendo nell’ultimo parziale, e ora potrà chiudere la serie domenica 26 marzo in casa alle 17. Grande delusione per Simon e compagni che, dopo la vittoria in Coppa Italia, avrebbero meritato di vincere almeno una delle due partite perse al quinto set. Gara-3 si giocherà domenica 26 alle 17 in casa di Modena.