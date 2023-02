Volley maschile, Superlega 2022/2023: Modena vince la battaglia con Siena, è 3-1

La Valsa Group Modena batte la Emma Villas Aubay Siena in tre quattro mediante il punteggio di 3-1 (34-32, 25-21, 20-25, 28-26) nel match valevole per la diciottesima giornata della Superlega 2022/2023 di volley maschile. Un successo molto importante per gli uomini di Andrea Giani, che salgono al secondo posto in classifica con 35 punti, mentre i toscani restano penultimi a quota 14.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

CALENDARIO 18^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024, VOLLEY: COME FUNZIONANO

A realizzare il primo punto della sfida è Tommaso Rinaldi, che consente ai padroni di casa di iniziare nel migliore dei modi, ma ben presto sono costretti a fare i conti con una realtà diversa. La compagine toscana, infatti, grazie ai punti di Mazzone e Pereyra prendono il controllo della partita e restano avanti nel punteggio, fino a ritagliarsi la bellezza di cinque set-point. Gli uomini guidati da Andrea Giani sventano ogni minaccia e ribaltano la situazione, portando a casa il parziale per 34-32 al loro quinto set-point.

I canarini, galvanizzati dall’esito precedente, si rendono protagonisti di un ottimo avvio nel secondo set piazzando un break di 5-0, che viene spezzato soltanto da un attacco vincente di Van Garderen. Modena sembra in controllo della gara ma Siena, pur mantenendo un gap abbastanza rilevante, cerca di rimanere aggrappata allo score. Tale tentativo, però, è vano poiché i gialloblù dilagano ulteriormente e conquistano ben tredici set-point: alla seconda chance chiudono su un netto 25-12.

Nel terzo parziale gli emiliani hanno nuovamente il giusto approccio, ma questa volta i toscani reagiscono energicamente mettendosi davanti nello score. La squadra allenata da Omar Pelillo riesce ad incamerare un importante vantaggio, che con il passare dei minuti cresce a dismisura, fino ad arrivare al +7. La reazione d’orgoglio dei canarini non è sufficiente, poiché gli ospiti si prendono il terzo con un 25-20, chiudendo al primo dei quattro set-point. Modena, sorpresa dagli avversari, è costretta a resettare e a ripartire per provare a portare subito a casa la contesa ed evitare ulteriori complicazioni. L’avvio del quarto parziale risulta molto equilibrato, tanto che Siena tenta anche un allungo. Alla distanza, però, gli emiliani concretizzano la loro apparente superiorità e vincono il match.