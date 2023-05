Volley, Champions League maschile 2023: il Kedzierzyn Kozle batte il Jastrzebski in cinque set e conquista il trofeo

Il Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle batte in cinque set il Jastrzebski Wegiel (26-28, 25-22, 25-14, 28-30, 15-12) e conquista la Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. Grandissima vittoria dei ragazzi di Tuomas Sammelvuo, che dopo aver perso il primo set hanno rialzato subito la testa dominando la seconda parte del secondo set e tutto il terzo set. In un quarto parziale equilibratissimo è il Jastrzebski ad avere la meglio ai vantaggi, ma nel quinto set è costretto ad arrendersi consegnando il trofeo agli avversari.

LA PARTITA – Jastrzebski inizia con un break, Kedzierzyn Kozle pareggia sul 2-2 ma la squadra di Mendez torna in vantaggio sul 2-4. Nuovo equilibrio sul 9-9, ma con quattro punti consecutivi il Jastrzebski vola sul 10-14 rimanendo avanti fino alle battute finali. Grande reazione dei ragazzi di Sammelvuo, che riagganciano il punteggio sul 24-24 dando vita ad un finale di primo set equilibratissimo, dove però si sono dovuti arrendere al 26-28 dopo essersi visti annullare un set point. Meglio il Jastrzebski anche nella prima parte del secondo set, ma dal 12-14 il Kedzierzyn Kozle firma sei punti consecutivi che lo fanno volare sul 18-14. La squadra di Sammelvuo controlla il vantaggio nel finale e chiude sul 25-22, riportando il match in parità sull’1-1. Terzo set dominato dal Kedzierzyn Kozle che vola subito sul 3-0, viene riagganciato sul 6-6 ma domina dal 7-7 in poi, mettendo a segno sette punti consecutivi dal 16-11 al 23-11 e chiudendo sul 25-14. Grande battaglia nel quarto set, deciso dai due punti consecutivi del Jastrzebski sul 28-30, e ad avere la meglio nel quinto set è la squadra di Sammelvuo che chiude i conti sul 15-12.