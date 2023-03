Volley, Cev Cup maschile 2023 andata semifinali: Piacenza ko, Roeselare vince in tre set

Sconfitta pesante nell’andata della semifinale della Cev Cup 2022/2023 di volley maschile per la Bluenergy Daiko Piacenza, che ha ceduto in casa dei belgi del Knack Roeselare con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-23, 25-23). Una prestazione non certo perfetta quella dei ragazzi di coach Botti, che dall’altra parte della rete hanno trovato una squadra molto solida in difesa e con le idee davvero chiare. Koukartsev e Coolman, rispettivamente con 18 e 10 punti all’attivo, risultano decisivi ai fini della vittoria dei padroni di casa. Adesso Piacenza dovrà cercare la rimonta in casa nel match di ritorno, in programma mercoledì 15 marzo alle 20:30.

La cronaca – Il primo set inizia bene per Piacenza, con il servizio di Lucarelli che vale subito il 3-0 per gli emiliani. I ragazzi di coach Botti salgono sull’8-4, ma con il passare dei minuti Roeselare entra in partita con Coolman e D’Holst molto ispirati. La ricezione di Piacenza soffre il servizio avversario, Romanò riporta in parità i suoi sul 14-14 ma il nuovo break belga vale il 20-16. Stavolta niente rimonta e così Verhanneman mette a terra il pallone del 25-20. Piacenza parte con il piede giusto anche nel secondo set, con Lucarelli e Leal che portano gli emiliani sul 5-3. Roeselare però continua a martellare con Coolman e Koukartsev, così ancora una volta nella parte centrale del parziale arriva l’allungo dei padroni di casa. Il muro di Fasteland vale il 18-12, Piacenza prova la rimonta con Gironi e Alonso che portano al 22-20 ma proprio sul più bello il challenge mostra il tocco a muro di Caneschi che vale il 25-23 in favore del Roeselare. I belgi si portano così avanti 2-0.

Il terzo set prosegue su un copione molto simile, con Roeselare che difende alla grande e lavora quasi sempre con puntialità in fase di cambio palla. Koukartsev porta i suoi sul 10-7, con coach Botti che prova a correre ai ripari con il primo time out discrezionale del set. La situazione sembra compromessa sul 14-8, poi il servizio di Brizard e il muro consente a Piacenza di inanellare una serie di punti per riaprire la contesa sul 14-13. Leal sbaglia malamente la pipe del possibile pareggio, così il Roeselare resta avanti e Coolman mette la diagonale del 20-18. Nel momento decisivo però Piacenza non riesce a riaprire la partita, un paio di grandi difese non bastano perchè al terzo match ball un grande Koukartsev mette a terra il 25-23 che vale il 3-0 finale.