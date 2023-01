Volley, Cev Cup maschile 2022/2023: Piacenza vince facile a Galati nell’andata degli ottavi

Facile successo per la Bluenergy Daiko Volley Piacenza, che nella gara d’andata degli ottavi di finale della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley supera i rumeni del C. S. Arcada Galati. Un passo importante verso la qualificazione ai quarti per la formazione allenata da Lorenzo Bernardi in vista della gara di ritorno in programma in Italia. Guidati dai 14 punti di Simon e dai 12 di Yuri Romanò la gara finisce 3-0 (26-24, 25-22, 25-18).

Un match che la compagine italiana ha sempre avuto in controllo, ma che è stato contraddistinto da molti parziali e contro-parziali nel corso del suo svolgimento. Decisivo, ai fini del risultato finale, è stato probabilmente l’esito del primo set molto lottato, e che ha visto la squadra romena rispondere colpo dopo colpo ad ogni tentativo di allungo dei piacentini. Alla seconda palla set Piacenza riusciva a imporsi e da lì non si voltava più indietro, prendendo subito un cospicuo margine di vantaggio sia nel secondo set (8-1) che nel terzo (7-3), riuscendo poi a gestire senza particolare affanno fino alla fine.