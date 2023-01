Milan, Pobega: “Bello tornare al gol, piccoli errori con la Roma sono costati cari”

Alla vigilia del match di Coppa Italia con il Torino, il centrocampista del Milan ed ex dell’incontro Tommaso Pobega è stato intervistato da Sportmediaset. Il giovane è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, sfruttando al meglio le tante assenze e trovando anche il gol nell’ultimo match di campionato contro la Roma. “Sicuramente per caratteristiche tendo ad accompagnare l’azione offensiva, tornare al gol è stato bello perchè mi mancava da tanto in A e poi ho segnato sotto la Sud – spiega Pobega – Peccato che non sia servito per portare a casa i tre punti, abbiamo pagato a caro prezzo dei piccoli errori in una partita a tratti dominata e giocata molto bene.” Su quello che non è andato contro i giallorossi, Pobega dice la sua: “Abbiamo analizzato in video gli errori e alcune situazioni con mister Pioli, ci sono state delle disattenzioni che dobbiamo evitare per crescere ancora.” Adesso la Coppa Italia, una competizione da non sottovalutare: “L’obiettivo di tutti, squadra e società, è quello di alzare un trofeo per continuare a migliorare e fare esperienza. La Coppa Italia in questo senso è molto importante.”