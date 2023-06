VNL maschile 2023, partenza amara per l’Italia: l’Argentina vince 3-0

È un esordio amarissimo per l’Italia nella VNL maschile 2023: i ragazzi di De Giorgi vengono sonoramente battuti dall’Argentina e perdono 3-0, maturato con i parziali di 25-22, 25-23, 25-18. La superiorità dei sudamericani in campo è stata netta e gli azzurri hanno potuto far poco se non cercare partenze forti in tutti i set, poi naufragate sotto l’onda d’urto di un’Argentina totalmente in palla e capace sempre di spegnere quelle piccole fiaccole di speranza che si sono accese qua e là nel corso del match. Adesso sarà obbligatorio voltare pagina e cercare di alzare il livello in vista delle prossime gare.

Il primo set vede gli azzurri partire molto bene, tenere il campo con maestria nei momenti iniziali e accumulare vantaggio fino al 15-10. Da quel momento in poi, tuttavia, a salire in cattedra è la selezione albiceleste: si assiste ad un parziale di 15 punti a 7 e, così, è l’Argentina a chiudere il primo set in suo favore, 25-22. Non molto diverso il copione della seconda frazione: partiti con il 2-5, i ragazzi di De Giorgi erano riusciti a costruirsi nuovamente un vantaggio e a portarsi fino al 15-12 in proprio favore, ma ancora una volta è arrivato lo scatto furioso argentino, con i sudamericani che hanno pian piano messo la freccia e incamerato il set per 25-23. Nel terzo, poi, non c’è più stata storia e l’Argentina ha allungato sin dalle fasi iniziali, mantenendo un distacco di sicurezza e chiudendo i conti sul 25-18.