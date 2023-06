Inter, Acerbi: “Come fermare Haaland? Dobbiamo essere coesi”

Intervistato da TNT Sports, Francesco Acerbi ha parlato della finale di Champions League che l’Inter giocherà con il Manchester City, così come della sfida che lo opporrà ad Erling Haaland. “Come fermare Haaland? È un grandissimo giocatore – ha affermato l’ex Lazio –, un grandissimo bomber, ha dimostrato di essere l’attaccante centrale forse più forte al mondo insieme a Benzema. Si ferma con la squadra, siamo arrivati fin qui perché tutta la squadra era coesa e così dobbiamo continuare anche in finale. Abbiamo vinto due finali, ma lo hanno fatto anche loro. Ora abbiamo la terza. Arrivare in finale come quest’anno è bello, ma non vincerla sarebbe un peccato enorme. Quando fai grandissime partite, poi possono arrivare grandissime delusioni ma anche grandissime gioie. Questo deve darci la carica per farci vincere questo trofeo”.

Come si immagina Acerbi la partita perfetta? “Non mi interessa, mi basta alzare il trofeo, poi come si vince si vince. A volte pensi a come potrebbe essere alzare un trofeo così o a come sarebbe perderlo, sicuramente vincere sarebbe la cosa più bella al mondo”, ha concluso.