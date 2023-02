Trento-Milano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Coppa Italia maschile 2023 volley

Tutto pronto per Itas Trentino-Allianz Milano, semifinale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2023 di volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti hanno battuto ai quarti Modena ed ora vogliono continuare a sognare in grande. Non sarà però facile superare i meneghini di Andrea Piazza, che ai quarti hanno eliminato Civitanova. Pochi giorni fa, in campionato, Milano si è arresa a Trento solo al tie-break e questa nuova sfida promette ancora spettacolo. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 25 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale Trento-Milano della Coppa Italia Superlega 2023 di volley.

STREAMING E TV – La semifinale Trento-Milano della Coppa Italia Superlega 2023 sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.