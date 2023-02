Diffidati Empoli-Napoli: i partenopei a rischio squalifica in vista della Lazio

Il Napoli va ad Empoli per continuare la sua strepitosa marcia Scudetto. Alle 18:00 di sabato 25 febbraio Spalletti cerca altri tre punti chiave nel cammino che porta al primo titolo italiano della sua carriera. Occhio però ai diffidati in vista del big match contro la Lazio del prossimo turno. Anzi, al diffidato: Kim Min Jae è l’unico calciatore a rischio squalifica. Discorso diverso in casa Empoli: Zanetti non ha diffidati.

Diffidati Napoli: Kim Min Jae